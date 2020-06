Vuelven en julio los vuelos de cabotaje

Se respetará un protocolo sanitario y habrá entre 32 y 38 viajes por semana, una frecuencia menor a la de la previa de la pandemia. Todo se concentrará en Ezeiza y Aeroparque permanecerá cerrado hasta diciembre.

Jueves 11 de junio de 2020.

A partir de la segunda quincena del mes próximo, los vuelos de cabotaje volverán a operar con servicios entre provincias y desde y hacia Buenos Aires, según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación a la agencia Télam. En una primera etapa, los viajes saldrán solo desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Según detallaron, la cartera conducida por Mario Meoni trabaja en la elaboración de un cronograma con Aerolíneas Argentinas coordinado con el Ministerio de Salud para hacer entre 32 y 38 vuelos semanales de todas las compañías, una frecuencia menor a la de antes de la pandemia.

Además, explicaron que Ezeiza será el único aeropuerto habilitado ya que Aeroparque continuará cerrado por obras, como la ampliación de la zona de posiciones de los aviones y la refacción de la pista de aterrizaje. En El Palomar, en tanto, existe “una situación aún no resuelta porque, por un lado, hay un pedido de la concesionaria de trasladar las operaciones a Ezeiza debido a la escasa actividad y, por el otro, todavía está pendiente una cuestión judicial”.

Ezeiza será el único aeropuerto habilitado durante esta primera etapa

Para garantizar la seguridad sanitaria que requiere la pandemia de coronavirus, desde el Ministerio ratificaron a la agencia de noticias que habrá un solo protocolo para todas las aerolíneas. “Aerolíneas Argentinas ya ha avanzado mucho, ya que lo está poniendo en práctica con sus vuelos especiales y que brinda seguridad al pasajero”, aseguraron y detallaron que dentro de de este protocolo se contempla ocupar en hasta un 70 por ciento los aviones.

De todas formas, aclararon, no es seguro que los viajeros alcancen ese porcentaje en la primera etapa de reapertura, “ya que la gente tendrá que recuperar la confianza en volar y para eso debemos seguir trabajando con las aerolíneas, con los prestatarios de los aeropuertos para asegurar que no haya propagación del virus”.

En este marco, puntualizaron que la principal preocupación no son los viajes en sí, sino desde y hacia dónde se viaja. “Por eso seremos muy cuidadosos en esta reapertura con los destinos para evitar que después tengamos que dar marcha atrás”, explicaron, y agregaron: “Hoy estamos viendo cómo en Europa se está relajando la situación de a poco y suponemos que eso va a llegar también aquí en no mucho tiempo, pero no debemos apresurarnos”.

Infocielo.