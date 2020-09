Vuelco sobre Ruta 65

En el mediodía de hoy, sobre ruta 65 volcó una camioneta. Sus ocupantes se encuentran en buen estado de salud.



Viernes, 25 de septiembre de 2020.

Siendo las 12:45 hs. del mediodía de hoy, se recibe el llamado al teléfono de la guardia por parte de la sub Comisaría Dudignac dando parte de un vuelco por despiste en ruta 65 a la altura del acceso a Del Valle sentido 9 de Julio- Bolívar.

Al lugar acude en respuesta. el móvil 8 a cargo del Sub Oficial Martin Cristian acompañado por 5 efectivos, en colaboración con personal policial de la Sub comisaría Dudignac.



Se trataba de una camioneta tipo Pick Up 4×4 donde se trasladaban 2 personas 1 masculino y 1 femenina quienes se encontraban en buen estado y sin lesiones.

Se realizan trabajos en el lugar del siniestro para devolver el vehículo a su posición natural y se regresa al cuartel sin novedades.