Vendieron la histórica casa de Alfonsín

La casa iba a convertirse en un Museo Nacional administrado por el Municipio. Pero por “desencuentros” entre los propietarios y la Comuna, quedó en manos privadas.

Sábado 25 de julio de 2020.

La vieja casona de Chascomús, donde Raúl Alfonsín se afianzó como líder político y vivió junto a su familia entre 1958 y 1977, fue vendida este jueves por un monto cercano a los 300 mil dólares, según pudo saber en exclusiva LaNoticia1.com. La icónica vivienda se ubica en el casco histórico de la ciudad y representa “un lugar sagrado” para miles de radicales y argentinos que admiran la historia del “Padre de la Democracia”. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la operación inmobiliaria se desarrolló este miércoles y terminó de concretarse durante la tarde de este jueves. La casa había sido convertida tres años atrás en un hotel museo pero por la crisis, sus dueños resolvieron venderla.

“Yo venía trabajando en un proyecto para avanzar en el Museo Raúl Alfonsín. Presentamos la iniciativa a la Nación y la idea era adquirir un viejo inmueble que está a la venta en Chascomús. En medio de la cuarentena, los dueños del hotel que funcionaba en la casa que era de Alfonsín propusieron vender su propiedad para el proyecto. Sin embargo, lamentablemente eso no cuadraba por el Presupuesto que nos habían asignado desde la Nación. No obstante, les pedí a los propietarios que me dieran unos días para ver la posibilidad de generar fondos por otra vía pero no me dieron tiempo”, explicó a LaNoticia1.com Leandro Otondo, Secretario de Planificación y Turismo de la Municipalidad.

“Por ese dinero la Nación no se podía permitir no generar el Museo Raúl Alfonsín, precisamente en la casa donde vivió el expresidente”, lamentó Ortondo a este medio, quien reveló que luego de hacer las gestiones con Nación y que le dieran luz verde para iniciar una negociación por la vivienda, se enteró que la casa ya había sido vendida: “Llamé a la inmobiliaria y me dijeron que la acababan de comprar”. De acuerdo a los datos a los que pudo tener acceso LaNoticia1.com, el inmueble se vendió “por un valor aproximado a los 300 mil dólares”. La propiedad había sido ofrecida días atrás por 380 mil dólares pero debido a crisis por la pandemia, sus dueños aceptaron una considerable rebaja en el precio.

Por otra parte, Otondo se mostró molesto por las declaraciones vertidas por el ahora expropietario del Hotel Museo La Casona, Matías Andías, quien días atrás en un medio nacional se quejó: “La Secretaría de Turismo de Chascomús nos ignora, no le interesa este lugar”. Y reveló que luego de leer la nota en el diario La Nación, hubo reproches contra el vendedor, quien “pidió disculpas” y “aseguró que no había utilizado esas palabras” para referirse al Gobierno municipal. “Me sorprendió porque hace mucho tiempo veníamos trabajando juntos, estuvimos tres veces inaugurando el hotel, creamos el circuito Raúl Alfonsín cuyo recorrido desemboca en la casa del expresidente”, argumentó.

Fuente: La Noticia1.Com.