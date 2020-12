Vecino molesto por las fotomultas que le labraron en Ruta 5

Domingo, 27 de diciembre de 2020

Se llama Guillermo, y este es el texto:

Hola Estimados de Trocha Digital, soy Guillermo L., les cuento que me labraron 2 fotomultas del Tribunal de Faltas de Chivilcoy, donde hice el descargo por este mismo medio, ya que por la Pandemia no atienden al público. Luego de un intercambio de mails, no he vuelto a tener respuesta.- Adónde recurrir ante semejante injusticia toda vez que las cámaras utilizadas no están homologadas por Autoridad Competente, usan carteles de velocidad máxima que son portátiles y no guardan la distancia reglamentaria.-

Seguro que con una buena nota, despertaremos a una gran cantidad de víctimas y alguna Autoridad superior que frene con este perverso sistema de recaudación.-

A su disposición, los saluda muy atte. Guillermo L.