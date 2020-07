Vecina de Chivilcoy estafada telefónicamente

Le manifestó que tenía que cobrar un retroactivo de ANSES. Su nieto se acercó al Banco Nación y realizó los trámites que le solicitó el malviviente. Terminó girando a un CBU de una femenina la suma de 51.770 pesos.

Viernes, 3 de julio de 2020.

Los llamados telefónicos con el objetivo de estafar a los adultos mayores no cesan. En las últimas horas se conoció un nuevo hecho donde fue damnificada una vecina de Chivilcoy, que terminó girando a una cuenta bancaria la suma de 51.770 pesos.

De acuerdo a los datos investigados, una vecina de Chivilcoy recibió un llamado telefónico a su teléfono fijo, de una persona que se hizo pasar por un abogado, dando su nombre y apellido, el cual mantenemos en reserva para no entorpecer la investigación. Este supuesto abogado le comunicó que le correspondía cobrar un retroactivo de ANSES.

Además el malviviente le solicitó que alguna persona joven realice el trámite, por lo cual la damnificada se comunicó con su nieto, el cual, minutos más tarde, se dirigió al cajero del Banco Nación, con la tarjeta de la denunciante, para realizar el trámite desde su cuenta, una caja de ahorro.

El nieto de la damnificada realizó el trámite a una cuenta bancaria, la cual está a nombre de una femenina, y terminó girando la suma de 51.770 pesos. Posteriormente pudieron establecer que la operación había terminado en una estafa.

Se radicó la denuncia en la Comisaría 1ª de Chivilcoy e intervino la Dra. Lisa Peña de la Ayudantía Fiscal de Chivilcoy.

“Se dedican a esto, tienen muy aceitado el discurso y te van envolviendo”

La Jefa Regional de Anses, Lic. Constanza Alonso, advirtió a la comunidad de Chivilcoy sobre las estafas telefónicas que se están realizando en nombre del organismo: “El martes se concretó una estafa a una vecina jubilada de nuestra ciudad, que con el modus operandi clásico del llamado telefónico, hicieron que la hija de esta jubilada se acerque a un cajero automático donde tomaron claves y se apropiaron de la cuenta. Pudieron sacar un crédito bancario que inmediatamente transfirieron y retiraron. Es muy lamentable la situación, más en estos momentos. Esto es moneda corriente, los intentos, los llamados, a cada tanto tenemos la mala noticia que un vecino o vecina de nuestra ciudad es víctima de estos engaños, de estos malvivientes que se aprovechan de la gente más necesitada. Se dedican a esto, tienen muy aceitado el discurso y te van envolviendo”.

También se refirió a la importancia de estar alerta ante estas situaciones: “No nos cansamos de decirlo, ANSES no se comunica para pedir ningún dato personal, no solicita claves bancarias, no está llamando por cuestiones de reparaciones históricas. Así que por favor cuando alguien los llama en nombre de ANSES y la conversación va virando para un lugar de estos, corten el teléfono inmediatamente y hagan la denuncia correspondiente al 911”.

“Es la justicia la que tiene que investigar, nosotros lo que hacemos es tratar de alertar, ojalá pronto podamos tener novedades. Hemos hecho muchas denuncias de este tipo, algunas que se han podido concretar, otras que han sido intentos. Lo cierto es que son bandas que tienen distintos chips y los descartan, que se van moviendo, son profesionales de la estafa, no hay que subestimar. Ojala que la justicia pueda llegar a buen puerto, porque hay que sacar a esta gente de la calle”.

Sobre la necesidad de realizar alguna consulta de ANSES, indicó: “Deben llamar al 130, o acercarse a alguna de nuestras oficinas. También me pueden consultar en mi página personal y los puedo orientar sobre cómo realizar un turno y cualquier duda. Es importante que no se den datos de manera telefónica, porque está probado que es muy peligroso”.

