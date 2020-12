Vacuna rusa: ¿por qué no aún para los mayores de 60?

Vacuna rusa: el Gobierno explicó por qué aún no se recomienda en mayores de 60 años – Luego de las declaraciones del Presidente de la Federación Rusa sobre la aplicación de la Sputnik V, las autoridades sanitarias salieron a aclarar el tema.

Viernes 18 de diciembre de 2020.

Tras los dichos del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sobre la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60a años, el Gobierno aclaró que la potencia euroasiática está terminando los últimos pasos para poder aprobar su uso en esa franja de la población.

“Las vacunas que están siendo administradas son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo. Soy un ciudadano que cumple la ley. Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero lo haré en cuanto sea posible”, dijo el mandatario ruso.

Las aclaraciones de las autoridades sanitarias partieron de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que se encuentra en Moscú, del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y de especialistas del Conicet que trabajan en el diseño del operativo de vacunación en el país.

“Los datos evaluados, analizados y la recomendación de utilización, es hasta los 60 años. Pero nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60, lo han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos “, sostuvo Vizzotti.

Ante la polémica generada en la previa a la llegada de 600 mil dosis de la Sputnik V, la integrante del Ministerio de Salud subrayó que “se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación”.

En tanto, Gollan manifestó que “hay una absoluta distorsión en la traducción” de las declaraciones que realizó Putin, señaló que “se está investigando en personas menores de 18 y mayores de 60” y precisó que “el 30 de diciembre terminaría el estudio en los mayores de 60 años”.