UN DETENIDO POR AMENAZAR A SU EX PAREJA

Martes, 28 de enero de 2020

A continuación, el parte de prensa emanado de la Estación de Policía Comunal:

Con fecha 27 de enero de 2020, siendo las 17.30 horas y a raíz de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de este elemento junto a personal SUB DDI Bragado, se procedió a llevar a cabo orden de allanamiento en domicilio emplazado en calle Frondizi (ex Entre Rios) al 1300, de.este medio, dispuesto por el Juzgado de Garantías numero 2 de Mercedes donde se procedió a la aprehensión de un masculino de 46 años de edad, domiciliado en el lugar, quien con fecha 14 del.corriente mes en curso, se había presentando a domicilio de ex pareja, de 41 años de edad, con domicilio en planta urbana de esta ciudad, y la había amenazado de muerte con un cuchillo. Que a la requisa del interior de la vivienda se incauta una carabina calibre 22, marca MAHELY, con mira telescópica y cargador colocado sin municiones, la cual no posee secuestro hasta el momento y se trata de establecer propiedad de la misma.

Interviene UFI 5 Mercedes, Dr Luis Antonio Baraldo Victorica. Masculino previo ser notificado formación de la causa por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL Y AMENAZAS CALIFICADAS recupera libertad en tiempo y forma por así haberlo dispuesto magistrado interviniente.