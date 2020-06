Un camionero es el tercer caso en Carlos Casares

La noticia la dio a conocer el Intendente Torchio en su comunicado por Facebook. Se trata de una persona que se hizo el hisopado en San Isidro y al darle positivo quedo aislado y en cuarentena en Capilla del Señor en la empresa para la que trabaja. Las personas con las que estuvo en contacto están en seguimiento.

Domingo, 14 de junio de 2020

En el informe del sábado, el intendente Torchio había expresado su malestar por la circulación de noticias que se encargó de señalar que eran falsas como la de casos de COVID en el distrito como así también el cambio de protocolos y habilitaciones de diversas actividades. A poco más de 24 horas de aquel anuncio debió notificar a la población este caso que surgió ahora.

Casares On Line dialogó vía Facebook con el joven camionero (se reserva el nombre hasta que lo den de forma oficial) quien manifestó: “Es la realidad, dí positivo. Yo salí el martes de viaje de Casares; lo hice a una zona de contagio, y para poder volver a Casares debía hacerme el hisopado que era lo que estaban pidiendo en nuestra ciudad. Lo realicé en San Isidro, y tuve que aguardar el resultado que me dio positivo y aislamiento obligatorio. Lo estoy haciendo en una casa en Capilla del Señor que tiene la empresa… Todos los contactos con los que estuve en Casares, como soy asintomático, están aislados y es algo que no sé si pude contagiar a alguien o no”

El anuncio de Torchio

En su alocución de hoy Torchio señaló que es importante respetar los protocolos y agradeció a la empresa por el respeto que tuvo para con sus empleados, sus familias y la comunidad, de haber cumplido con lo indicado. Además tuvo un mensaje enérgico pidiendo que respeten con lo que se les pide, que sean responsables y por sobre todas las cosas que no mientan de donde provienen de viaje; ya que si mienten o evaden los controles, eso puede ser muy complejo controlar a todos y sentenció que de no ser responsable y surgir algún otro caso no dudará en volver a otras fases, lo que implica que muchas personas no puedan trabajar.

Fuente: Casares Online