Trenque Lauquen: Vecinos denunciados por no cumplir con el aislamiento

El intendente confirmó que el municipio denuncio a tres vecinos por no cumplir con el aislamiento obligatorio.

Miércoles, 9 de septiembre de 2020.

El intendente Miguel Fernández confirmó en una entrevista televisiva que el municipio denunció a tres vecinos por no cumplir con el aislamiento obligatorio por ser contacto estrecho con un paciente positivo de Covid.

Dijo que “hay 3 vecinos que incumplieron la norma de quedarse en aislamiento siendo contacto estrecho de un caso positivo. Uno fue a un natatorio y los otros dos salieron a la calle, por lo que fueron denunciados” reveló.

“Si salud te dice que te tenes que quedar en aislamiento no sé qué es lo que no se comprende, porque es una actitud de riesgo para la comunidad. La única posibilidad que tenemos es denunciarlo para que la justicia federal actúe y decida qué hacer”. También dijo que estos vecinos “esgrimen miles de argumentos pero nada justifica violar una norma que es en defensa de todos. Si alguien necesita ayuda, nosotros nos hacemos cargo pero no se puede violar la norma”, concluyó en la entrevista televisiva.