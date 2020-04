Trabajadores suspendidos: REBAJAS DE 25%

A días de celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, la Unión Industrial Argentina (UIA) junto con la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron una rebaja salarial de 25% para los trabajadores que hayan sido suspendidos. La medida fue alcanzada bajo la presencia de ministros del Gobierno nacional y posee el compromiso de no realizar despidos.

Martes 28 de abril de 2020.

La entidad que nuclea a los industriales y la central obrera finalmente llegaron a un entendimiento tras firmar un acta donde establecen una rebaja salarial del salario neto de los trabajadores que sean suspendidos en el marco de la pandemia de coronavirus. De esta manera, la patronal se comprometió a no realizar despidos. El convenio es por 60 días y rige desde el 1 de abril.

El acuerdo firmado entre las tres partes sostiene que “es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas”.

Entonces, el monto a abonar a los trabajadores será como “prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser inferior al 75 por ciento” del haber neto. Asimismo, no están incluidos los empleados que hayan convenido con la patronal las condiciones de prestación de servicios desde el lugar de aislamiento y aquellos excluidos del deber de asistencia al lugar de labor por tratarse de personas con riesgo de salud.

Además, no será aplicado a quienes hubiesen convenido o lo hagan a futuro otros criterios de suspensiones, y quienes apliquen el consenso de partes deberán mantener la dotación de personal sin alteraciones durante dos meses.

En la reunión participaron Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT, y por el Gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente.

El encuentro tripartito tuvo el objetivo consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la pandemia de coronavirus, y se rubricó para “despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios”.