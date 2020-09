Torchio “renunció” a un funcionario por su opinión

El Intendente Torchio le pidió la renuncia a Horacio Vita por un comentario que hizo sobre posibles casos de Covid en Casares.

Domingo 6 de septiembre de 2020.

El ahora ex Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Casares le comento a un amigo por medio de un mensaje de voz que consideraba que se ocultaba información sobre el Coronavirus en Casares ya que el distrito está rodeado de casos. Al parecer alguien le hizo llegar ese audio a las autoridades municipales o bien los funcionarios tienen sus líneas intervenidas, y tras eso el Intendente le solicito que renuncie y así lo hizo.

De acuerdo a lo que señala Horacio Vita en los audios que se han virilizado, con relación a su renuncia al cargo en Cultura, todo surgió luego del audio que circuló y pidió el Dr. Fabián Suarez que lo hicieran circular, donde pedía que no viajen a 9 de Julio y que eviten contacto con personas de ese distrito, cosa que al día siguiente el profesional tuvo que salir a pedir disculpas.

Vita al parecer lo paso a varios contactos con lo que incluso tuvo algún intercambio de palabras- Debido a ello hablo vía mensaje de voz con su amigo Raúl Sadovsky a quien le hacer referencia que considera que desde el municipio estarían ocultando información sobre el COVID y que es muy extraño que habiendo en toda la región en Casares no haya (palabras mas palabras menos), a lo que Sadovsky le expresa que “es seguro que hay casos, no sabe si se oculta o no se sabe” agregando que “hay una colita política, Intendente que no tiene casos es mejor…”

Si bien hay varios audios, estos habrían sido los que generaron su anticipada salida del cargo, ya que al llegar a oídos del Intendente (no se sabe cómo) lo llamaron y le exigieron su renuncia, cosa que así hizo.

Esta salida no le está resultando gratis al Intendente, máxime después de todo lo que se difundió en la jornada del sábado, sobre una supuesta fiesta en el campo La Unión, propiedad de su familia política.

Los mensajes de apoyo a Vita en las redes sociales son muchísimos, como así también los que muestran el enojo hacia el primer mandatario comunal. Si bien el lunes o martes Vita y Torchio se reunirían para hablar, la renuncia ya fue presentada y no variaría la decisión de aceptarla.

Fuente: Casares On Line.