TARJETAS ALIMENTAR “A DOMICILIO”

Jueves, 23 de abril de 2020.

Tras haber firmado un convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para encargarse de la distribución, la Municipalidad de Nueve de Julio pondrá en marcha desde mañana viernes y hasta el domingo un amplio e intenso operativo para entregar puerta a puerta las 1.356 Tarjetas del Programa AlimentAR, provistas por el Estado Nacional para los vecinos del distrito comprendidos en el beneficio.

El convenio firmado por el Municipio con el Banco Provincia para realizar el reparto tiene el objetivo de evitar que los beneficiarios debieran trasladarse a un punto en particular generando concentración de gente, en momentos que continúa el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para evitar que se propague la pandemia de Covid-19.

“Los 1.356 beneficiarios fueron notificados vía WhatsApp por el Gobierno Nacional hace aproximadamente un mes, por lo que los mismos serán visitados en el transcurso de este fin de semana, siendo indispensable que tengan preparado su DNI”, señaló al respecto el Intendente Municipal, Mariano Barroso.

En tanto, indicó que en caso de no encontrarse el titular del beneficio al momento de la visita, el municipio dejará un comprobante a través del cual los mismos deberán comunicarse el día martes con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la tarjeta; en tanto que quienes no hayan sido notificados en su momento a través de WhatsApp no están comprendidos en el programa y podrán efectuar consultas o reclamos ante ANSES, como ente administrador de la tarjeta.

En el mismo orden, el jefe comunal agradeció la colaboración del Centro de Referencia (CDR), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como así también a los diferentes sectores políticos de 9 de Julio que habrán de colaborar con la distribución de las tarjetas.