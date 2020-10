Tandil: denuncian que se digitan usurpaciones

El presidente de la sociedad Rural de Tandil manifestó su preocupación por la toma de tierras que se registró sobre diferentes campos del país.

Sábado 30 de octubre de 2020.

Luego de las usurpaciones en el conurbano bonaerense que aún no tienen solución a la problemática de fondo y mantienen en vilo a los gobiernos municipales y la gobernación, la preocupación por el crecimiento toma de terrenos en el interior de la provincia comenzó a expandirse rápidamente. Y en Tandil ya encendieron las alarmas.

En este sentido, preocupa a la Sociedad Rural de Tandil la toma de tierras que se ha registrado en los últimos tiempos sobre diferentes campos del país. Así lo señaló el presidente de la entidad local, Matías Meli.

“Es un tema que nos preocupa y mucho. Estamos viendo focos de usurpaciones distribuidos en distintos lugares del país y este último tiempo es como que se han puesto de moda porque aparecen más puntos“, dijo Meli y agregó: “Nos preocupa y ocupa, porque estamos en contacto permanente con las autoridades de CARBAP que es nuestra autoridad madre”.

Según explicó el ruralista “hay distintas sociedades rurales que están planteando desde las bases alguna medida de fuerza, llegado el momento en que el gobierno no actué de la forma que tiene que actuar, que es la de parar estas tomas que están sucediendo. Se pide alguna movilización o marcha en protesta por estos actos”.

En su análisis, Meli dijo que “estamos viendo que el Gobierno está mirando para otro lado. No se puede seguir con este tipo de avances a la propiedad privada porque no tiene ningún sentido ni fin. La verdad es preocupante porque empezamos a observar que están avasallando las propiedades privadas y no actúan; y vemos que están yendo por todo”.

“Yo no personalizo el tema de las tomas. Hay muchas. La de Etchevehere se hizo más pública. Todos los casos de toma de terrenos tienen la misma gravedad. Etchevehere es uno más de los tantos que ocurren. Están existiendo casos en la zona y hay que estar atentos a cualquier movimiento extraño que haya en los campos o terrenos vecinales. Es lo que les pedimos a los socios. Están haciendo inteligencia y viendo dónde pueden llegar a entrar“, afirmó.

En este sentido, en Tandil actores judiciales y políticos corren contrareloj para buscarle una solución pacífica a una toma masiva de lotes. Veinte familias se establecieron en en uno de los barrios de la localidad. En enero pasado, el dueño de esos terrenos que supuestamente los adquirió por usucapión, se presentó ante la Justicia para iniciar el desalojo ante la falta de respuesta por parte del municipio.

Fuente: El Eco- Tandil.