Solicitan liberar datos móviles para estudiantes y docentes

Proyecto presentado al HCD 9 de Julio desde el bloque de concejales Juntos por el Cambio.

Martes, 2 de junio de 2020.

En el inicio de la semana desde el bloque de concejales Juntos por el Cambio se presento al HCD un proyecto requiriendo al Poder Ejecutivo Nacional a que solicite a las empresas que brinden servicios de telefonía celular a liberar los datos móviles necesarios para que los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos puedan acceder a las plataformas virtuales y el material de estudio digital, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus COVID-19.

En el contexto de la cuarentena y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el Estado debe continuar garantizando el derecho a la educación, básico y fundamental de todo ser humano, facilitando y promoviendo el acceso de todo estudiante, cualquiera sea el nivel en curso, a las plataformas educativas y material de estudio digital.

Como es de publico conocimiento las clases presenciales se encuentran suspendidas en los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior. Esta decisión fue acompañada con el lanzamiento de plataformas virtuales educativas, tanto por parte del Estado Nacional como de las instituciones

educativas públicas y privadas del país, para poder continuar con la educación a distancia y así no interrumpir el proceso de aprendizaje, evitando el deterioro de la calidad educativa que significa que las niñas, niños, adolescentes y adultos no accedan a los contenidos de estudio.

Creemos firmemente que el acceso universal a una educación de calidad es requisito para la integración social plena. De este modo, para asegurar la adecuada continuidad de todos los niveles educativos, en tanto derecho humano inalienable y fundamental para el desarrollo individual, se requiere habilitar la conectividad a todos los estudiantes con el fin de posibilitar metodologías de estudio remotas.

Somos conscientes de las desigualdades que afectan al Sistema Educativo y la grave situación sanitaria que enfrentamos producto de la pandemia, por ello resulta necesario llevar adelante, para hacer efectivo el derecho a la educación, el acceso libre, ilimitado y gratuito a los datos móviles para ingresar a las plataformas con contenidos educativos y culturales y materiales digitales de estudio, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria.

La educación es un derecho de todos, y por ello, se torna imprescindible que el Estado arbitre los medios necesarios para que docentes y alumnos puedan contar con condiciones básicas para realizar su labor. Estamos atravesando una situación extraordinaria, pero esto no debe ser motivo para justificar de ningún modo la falta de acceso y formación a cualquier persona .

Bloque de Concejales Juntos por el Cambio.