SIGUE LA CUARENTENA, SIGUE EL IFE

Sábado 30 de mayo de 2020.

Por la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Gobierno nacional anunció que volverá a pagarse el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000. Fue confirmado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de Twitter, donde afirmó que esta medida “ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza”.

En la primera entrega del IFE se llegó a 8,7 millones de personas que pudieron cobrar esta ayuda del Estado. “Ante una situación sin precedentes que golpea la economía del mundo, hemos actuado de forma decisiva. Hoy el Estado está llegando a quienes más lo necesitan, protegiendo los ingresos, el trabajo y la producción. Y lo hace sosteniendo los principios de progresividad y solidaridad”, dijo el Ministro.

Por la continuación del aislamiento social, preventivo y obligatorio que evita la propagación del COVID19, Guzmán confirmó: “Decidimos volver a pagar el IFE por un valor de $10.000. Esta medida alcanzará a 9 millones de personas”.

También avisó que próximamente el ANSES informará los detalles de la nueva implementación de esta medida.

El IFE fue creado para brindar una ayuda económica a trabajadores informales, personal del servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B. Es requisito ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país de al menos 2 años y tener entre 18 y 65 años.

Para que sea aprobado, el titular o su grupo familiar no deben tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; tampoco ser monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; ni tener prestación de desempleo o jubilación, pensión o retiro contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, tampoco se destina a personas que cuenten con planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Además, el IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.