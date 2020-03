SEGUNDO CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS EN LA CIUDAD

En conferencia de prensa, el Intendente brindó precisiones sobre la aplicación de la cuarentena obligatoria – Indicó que funcionará un teléfono de emergencias (404941), donde se recibirán reclamos, consultas y situaciones de emergencia en los que el municipio tenga competencia – Se detallaron aspectos del funcionamiento de los servicios.

Viernes 20 de marzo de 2020.

“Estamos frente a una guerra ante un enemigo muy poderoso, y para ganarla simplemente tenemos que quedarnos en nuestras casas; siendo fundamental cuidar la cuarentena y que todos, al menos hasta el 31 de marzo, lo que nos obliga a cumplir con la cuarentena, con la excepciones del caso que el Presidente de la Nación marcó la para diferentes actividades”, señaló en el inicio de una conferencia de prensa brindada en la mañana de hoy el Intendente Municipal de nueve de Julio, Mariano Barroso, en la que se refirió a distintos aspectos que hacen a la vigencia de la emergencia sanitaria en todo el país.

“Estamos aguardando que se conozcan los decretos reglamentarios de Nación y Provincia, que se habrán de convertir para nosotros en una guía para ir ajustando distintos aspectos, entre ellos los servicios; más allá de que obviamente los esenciales se seguirán cumpliendo, como es el caso de los Centros de Atención Primaria de la Salud y la recolección de residuos; más allá de que estamos ante una situación muy dinámica, que va cambiando permanentemente”, señaló asimismo el jefe comunal.

Asimismo, indicó que la mayoría de los trabajadores municipales fueron licenciados, “más allá de que pueden ser convocados ante cualquier situación de emergencia”.

“Son momentos muy difíciles para la comunidad, pero seguramente entre todos y con absoluta responsabilidad será más fácil sobrellevarlas de manera conjunta con Nación y Provincia”, agregó.

SE SUMÓ UN SEGUNDO CASO SOSPECHOSO

Consultado por los periodistas respecto de la situación que se presenta en el distrito, Barroso informó que el Comité de Crisis en Salud informó de un segundo caso sospechoso de Coronavirus, y luego de haberse cumplido los distintos protocolos existentes, se aguardan los resultados de las pruebas correspondientes.

SE PREPARAN CENTROS DE ATENCIÓN ALTERNATIVOS

El Intendente adelantó además que se encuentran en evaluación dos centros de atención alternativos en caso de registrarse una curva ascendente de casos, los que serán elevados a la Provincia para su aprobación.

CIERRE DE ACCESOS

Por otra parte, manifestó también el titular del Departamento Ejecutivo que el cierre de accesos a la ciudad es un procedimiento “ilegal”.

“Los Intendentes no tenemos la potestad para hacer esto, siendo una facultad exclusiva del Presidente de la Nación; pero no obstante ello estamos llevando adelante diferentes operativos de control en los que consultamos a las personas acerca de los motivos por los que se movilizan y se han adquirido aparatos para la toma de temperatura de manera digital, pero lamentablemente no hay entregas por el momento, situación que también ha afectado a la provincia”, describió.

AGRADECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO

Por otra parte, Barroso agradeció el apoyo y colaboración de “numerosas empresas, instituciones intermedias, deportivas y vecinos que han ofrecido sus servicios y se han puesto a disposición para que la comunidad necesite”.

“Sabemos que la ola de casos llegará en algún momento, como ha sucedido en distintos puntos del mundo, y para evitarlo la única solución es quedarnos en casa”, insistió.

SOLO SERVICIOS ESENCIALES

El Intendente solicitó a los vecinos no efectuar el retiro de ramas y productos de carpido, que no habrán de recogerse al no tratarse de un servicio de carácter esencial; en tanto que el barrido se irá determinando de acuerdo a las condiciones climáticas.

“Seguramente surgirán muchos inconvenientes, pero naturalmente la prioridad es la salud, y en su cuidado necesitamos la colaboración de todos los nuevejulienses”, enfatizó.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS

Finalmente, se informó que funcionará un teléfono de emergencias (404941), donde se recibirán reclamos, consultas y situaciones de emergencia en los que el municipio tenga competencia.

ASPECTOS LEGALES

El Asesor Legal y Técnico del municipio, Renzo Benedetti señaló que “todos debemos cumplir con un aislamiento social preventivo y obligatorio, salvo las excepciones expresamente previstas, con lo que las fuerzas de seguridad podrán consultar a las personas sobre los motivos de su circulación”.

“Quienes nos cumplan esto tendrán sanciones de prisión de 2 a 6 años”, advirtió, recordando que ya hubo un caso de una persona detenida en la ciudad de Buenos Aires por no poder justificar los motivos de su circulación; y recordó las 24 excepciones dispuestas por la normativa nacional.