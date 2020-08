Se tiraron con de todo….

Claudio Fadón, integrante del bloque de Juntos por el Cambio en Pehuajó, arremetió en plena sesión contra la senadora local Felicitas Beccar Varela. En referencia a las obras hidraúlicas en el distrito, lanzó que “hubiera venido espectacular” que se ahogará la legisladora.

Viernes 28 de agosto de 2020.

La última sesión del Concejo Deliberante de Pehuajó no transcurrió de la mejor manera. Sin embargo, la alteración del orden legislativo no se debió a una disputa entre oficialismo y oposición, sino a una diferencia interna en Juntos por el Cambio que derivó en un ataque verbal de un concejal contra una senadora.

Se trata del hombre de la Unión Cívica Radical, Claudio Fadón, quien hizo uso de la palabra para referirse a inundaciones en las localidades y obras de infraestructura, acabó atacando verbalmente a la senadora bonaerense del PRO, Felicitas Beccas Varela.

“Seguro que no era para que no se ahogara la senadora Beccar Varela, que hubiera venido espectacular…pero a esa localidad se le está debiendo una obra urgente”, lanzó Fadón en pleno recinto legislativo y quedó filmado como en toda sesión ordinaria.

Los dichos de Fadón, fueron repudiados desde el bloque oficialista de Todos, con Pablo Banegas como portavoz: “la verdad que hoy, en el día de la solidaridad, escuchar a un concejal que le desea que se ahogue una compañera y escuchar lo que estamos escuchando, me parece totalmente patético”.

Conforme pudo recolectar este medio, Fadón buscó desligarse del acto de violencia política sobre Beccar Varela y lanzó que fue sacado de contexto. En ese sentido, posteó un mensaje en las redes sociales: “Quieren romper la unidad de JxC en Pehuajó sacando de contexto mis palabras. Soy hombre de buenas acciones. No podrán con la fuerza que nos da la gente y con nuestro diálogo, Senadora Beccar Varela”, intentó defenderse.