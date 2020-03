SE OFICIALIZARON LAS LISTAS DE DELEGADOS

Viernes, 6 de marzo de 2020.

El 03/03/2020, la Junta Electoral de la CEyS oficializó las listas de candidatos a Delegados Titulares y Suplentes de la Lista Verde “Transparencia Cooperativa” y de la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa” – Lista Azul “Frente Cooperativo”, con vistas a las Asambleas Electorales de Distrito a realizarse el próximo 15 de marzo de 2020.

LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”

APODERADA : MARÍA JOSÉ VANNI

Distrito NORTE : TITULARES : 1) Marino, Juliana; 2) Tellechea, Alberto A; 3) Carlos, Julián E.; 4) Bono, Ana M.; 5) Acosta, Pablo A.; 6) Gómez Caviglia, María A.; 7) Poratti, Cristina R.; 8) Ruggeri, Laura; 9) Rebottaro, José J.; 10) Chiesa, Héctor O.; 11) Aguilera, Luis A.; 12) Zamudio, Ester A.; 13) Pérez, María R.; 14) Choy, Mabel C.; 15) Ferrere, Juan P.; 16) Bibiloni, Edmundo G.; 17) Forloni, Clara S.; 18) Bagatto, Juan F.; 19) Álvarez, Santiago; 20) Deagustini, Gustavo. SUPLENTES : 1) Cantero, César J.; 2) González, Juan C.; 3) Pérez, Mónica I.; 4) Chiaffitella, Eduardo V.; 5) Tapia, Silvia L.; 6) Almeida, Marina L.; 7) Medriano, Verónica J.; 8) Elizalde, Ignacio; 9) Rumi, Walter E.; 10) Moretti, Bruno E.

Distrito SUR : TITULARES : 1) López, Romina N.; 2) Vanni, Mariana; 3) Martínez, Fernanda A.; 4) Ceregido, Cintia A.; 5) Galassi, Flavia E.; 6) Ominetti, Claudio N.; 7) Sanmartín, Teresa; 8) Chiesa, Néstor A.; 9) Schmidt, Raúl; 10) Mobilia, Carmela; 11) Gualdi, Laura Z.; 12) Ugoletti, Juan M.; 13) Scarnichia, Guillermo M.; 14) Pastor, Roberto I.; 15) Moretti, Silvana M.; 16) Lora, Claudio F.; 17) Moro, María I.; 18) Silvera, Javier R.; 19) López, Daniel N.; 20) Martínez, Sandra C.; 21) Morano, Olga B.; 22) Cattaini, Diego L.; 23) Guallano, Olga N.; 24) Ragoy, María del C.; 25) Iriarte, María F.; 26) Toledo, Paola A.; 27) Vanni, Oscar F.; 28) Domínguez, Gabriela S.; 29) Turrado, Lidia E.; 30) Saralegui, María S.; 31) Alberdi, Hernán L.; 32) Brance, Zunilda I.; 33) Suárez, Ricardo A.; 34) Villarreal, Viviana V.; 35) Marchioni Gubiley Mónica V.; Lechini, Cesar R. SUPLENTES : 1) Alustiza, María E.; 2) Sanz, María F.; 3) Cabrera, Dora E.; 4) Machado, Carlos A.; 5) Colman, Juana D.; 6) Laserre, Néstor M.; 7) Legnoverde Renzo; 8) Álvarez, Federico A.; 9) Arcaria, Diego M.; 10) Siri, José L.; 11) García, Andrea N.; 12) Sagra, Federico; 13) Cabrera, María del C.; 14) Maccaroni, Sergio G.; 15) González, Laura L.; 16) Martínez, Roberto R.; 17) Basabe, Liliana; 18) Alliaud, Gilda S.

Distrito ESTE : TITULARES : 1) Losinno, Carlos A.; 2) Buffoni, Roberto L.; 3) Diez, Jorgelina V.; 4) Ragni, María M.; 5) Alba, Alicia; 6) Gentile, Ana M.; 7) Flores, Isabel B.; 8) Figueroa, Zulma L.; 9) Merlo, Juan C.; 10) Vázquez, Noelia L.; 11) Turrado, Norma V.; 12) Galmes, Gustavo M.; 13) Ramírez, Silvia S.; 14) Ramírez, Daniela S.; 15) Albano, Daniel W.; 16) Tagliafico, María L.; 17) Balanho, Gerardo J.; 18) Novas, María C.; 19) Ibarra, Adriana L.; 20) Montenovo, Sebastián; 21) Zabala, María C.; 22) Gómez, Araceli; 23) Brizzi, Omar A.; 24) Alberdi, Fernanda; 25) Zambaglione, María F.; 26) Ávila, Haydee S.. SUPLENTES : 1) Medrano, Héctor O.; 2) Medrano, María L.; 3) Matar, Andrea; 4) Orsetti, Jennifer A.; 5) López, Gabriela V.; 6) Galmes, Adrián A.; 7) Turrado, Susana E.; 8) More, Oscar A.; 9) Zanetti, Hilda M.; 10) González, Mario G.; 11) Sablich, Mirta A.; 12) Andrada, Silvia C.; 13) Sánchez, Vilma N.

Distrito OESTE : TITULARES : 1) Cantero, Emanuel C.; 2) Castagnino, Valentín; 3) Valani, Marcelo W.r; 4) Mansilla, María de los A.; 5) Vanni, María J., 6) Logrippo, Noelia; 7) Giansiracusa, Laura M.; 8) Scandizzo, Horacio I.; 9) Lobito, Miriam M.; 10) Brenna, Roberto A.; 11) Ciancio, Claudia M.; 12) Tabbita, Celina; 13) Girardi, Diego L.; 14) Gualdoni, Rosana; 15) Polidori, Stella M.; 16) Rosales, María L.; 17) Appella, José L.; 18) Chávez, Eduardo A.; 19) Medrano, Alejandro A.; 20) Odello, Ezequiel M.; 21) Estelrrich, Ana M.; 22) Silvera, Patricia N. SUPLENTES : 1) Rodríguez, Carlos A.; 2) Torrilla, Judit E.; 3) Forloni, Pedro; 4) Hidalgo, Caren R.; 5) Chávez, Andrea J. L.; 6) Marino, Ana M.; 7) Sampellegrini, Lucía B.; 8) Menéndez, Rodolfo A.; 9) Bustos, Cintia L.; 10) Ciola, Germán; 11) Giménez, Raúl A.

LISTA CELESTE “MOVIMIENTO ACCIÓN COOPERATIVA ” –

LISTA AZUL “FRENTE COOPERATIVO ”

APODERADO : OMAR M. MALONDRA

Distrito NORTE : TITULARES : 1) Banchero, Néstor; 2) Rubini, Marcos; 3) Bonafina, Martín; 4) Gabilondo, Norberto; 5) Barbato, Raúl; 6) Fernández, Catalina; 7) Pettinari, Carlos; 8) Novelino, María C. 9) Arauz, Francisco; 10) Bafundo, José L.; 11) Rodríguez, Cristina; 12) Suárez, Horacio R.; 13) Castearena, José L.; 14) Gallone, Lilián; 15) Bollini, Jorge; 16) Acosta Olga; 17) López, Mirta G.; 18) Márquez, Mirta; 19) Torbidoni, Héctor; 20) Pato, Jorge. SUPLENTES : 1) Barreau, Maximiliano; 2) Bravo, Jorge A.; 3) Elías, María L.; 4) Pajín, Juan; 5) Ferragut, Analía; 6) Echegorria, María de los A.; 7) Gailach, Jorge; 8) Marenna, Evelia R. de; 9) Gaila, Zulema E.; 10) Illarraga, Ignacio.

Distrito SUR : TITULARES : 1) Sampaolesi, Carlos; 2) Moscato, Eduardo; 3) Buonanno, Juan; 4) Coronel, Luis; 5) Rusconi, Daniel; 6) Bollini, Fabricio; 7) Ferreyra, María C.; 8) López, Margarita; 9) Guidozolo, Fabio; 10) Yaconis, Liliana; 11) Corti, Edgardo; 12) Lambertucci, Rubén; 13) Cortés, Omar; 14) De Sogos, Juan B.; 15) Villarreal, Néstor; 16) Díaz, Sandra M.; 17) Martino, Carlos; 18) Paez, Adalberto; 19) Macazaga, Miguel; 20) Rivero, Marcela; 21) Sánchez, Sergio H.; 22) Yaconis, María S.; 23) Marconi, Carlos; 24) Olivares Ricardo; 25) Alori, Hugo; 26) Rossi, Juan M.; 27) Callegaro, Norberto; 28) Riola, Hugo; 29) De Bernardo, Héctor; 30) Borregón, Débora; 31) Sanso, Ana M. 32) Rodríguez, Franco; 33) Martínez, Verónica; 34) Impinisi, Stella Maris; 35) Orta Díaz, Vicente; 36) Gentiletti, Mirian. SUPLENTES : 1) Vargas, Miguel; 2) Yaconis, Gabriela; 3) Freites, Eduardo; 4) Paez, Antonio; 5) Macazaga, Luciana; 6) Flores, Stella Maris; 7) Bramante, María; 8) Sinisi, Alejandra; 9) Del Pino, Claudia; 10) Gago, Amalia N. de; 11) García, Susana; 12) Olguín, Elba; 13) Villarino, Marta; 14) Lafulla, Roberto; 15) Lavitola, María del C.; 16) Márquez, Mirta L.; 17) Valinote, María; 18) Macchione, Antonio.

Distrito ESTE : TITULARES : 1) Capriroli, Alberto; 2) Buffone, Oscar; 3) Gailach, Hugo; 4) Secreto, Néstor; 5) Ramírez, Marcelo; 6) Asensio, Víctor; 7) Pianetti, Mariana; 8) Parise, Pedro; 9) Cerdeira, Eduardo; 10) Echeverría, Zulma; 11) Chiesa, Raúl; 12) Tambascia, Mario; 13) Busatto, Aldo; 14) Maccarino, Alfredo A.; 15) Paladino, Ricardo; 16) Agostinelli, Maximiliano; 17) Benítez, Juan Carlos; 18) Guiotto, Carlos; 19) Amengual, Ana Lía; 20) García Campos, Alfredo; 21) Asensio, Rosana; 22) Buldain, Miguel; 23) Migliardi, Javier; 24) Bianchet, Enrique; 25) Teves, Carlos; 26) Gorza, Rubén. SUPLENTES : 1) Malazzoto, Gastón; 2) Lucero, Rubén A.; 3) Gatti, Carlos; 4) Carabajal, Alfredo; 5) Falcinelli, Raúl; 6) Lozano, Sandra; 7) Sabetto, Marta; 8) Mazzola, Horacio; 9) Perrota, Hugo; 10) Puntieri, Daniel; 11) Monio, José F.; 12) Amengual, Julio C.; 13) Maccarino, Alfredo.