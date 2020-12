Se extienden las restricciones ante el alto nivel de casos

Esta mañana, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, acompañado de la Secretaria de Salud, Dra. Lucia Pirotta –quien representó al Comité de Crisis en Salud-, y la presidente del H. Concejo Deliberante, Dra. María José Gentile; ofreció una conferencia de prensa en la que se detalló la situación sanitaria del distrito en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Martes 29 de diciembre de 2020.

Las autoridades recalcaron que Nueve de Julio continúa “en una situación complicada y en el peor momento desde el inicio de los casos”, por lo que anunciaron que se continuarán las medidas de restricción dispuestas semanas atrás, que limitan el horario comercial hasta la 01.30 hs. e impiden la realización de reuniones sociales de más de 20 personas y la práctica de deportes por equipos.

En primera instancia, la secretaria de Salud, Dra. Lucía Pirotta, señaló que se han registrado “240 casos en una semana, con 81 casos el día 24, los que colocan al distrito en una situación complicada”.

En el mismo plano advirtió que la internación se encuentra en sus máximos niveles y que si bien la población “respondió de muy buena forma a las medidas dispuestas por el Intendente, los resultados se observarán en algunos días más”.

LOCALIDADES

En referencia a la situación de las localidades, la Dra. Pirotta señaló que en Facundo Quiroga se registran 6 casos positivos y 24 aislados; en Dudignac 22 positivos, 3 casos sospechosos y 89 personas aisladas; en El Provincial 4 pacientes positivos y 24 aislados; en Naón 6 positivos y 8 aislados; en La Niña 3 positivos, 3 sospechosos y 13 personas aisladas, en Fauzón un caso positivo y en French 1 caso positivo y 9 aislados.

LA NECESIDAD DE REDUCIR CONTACTOS ESTRECHOS

La Directora de Salud remarcó nuevamente, como lo había hecho en anteriores oportunidades, la necesidad de reducir contactos estrechos, aunque advirtió que naturalmente ello no exime de posibles contagios y destacó que las recomendaciones brindadas han tenido su efecto positivo en la comunidad en este sentido.

PLAN DETECTAR

Por otra parte, Pirotta indicó que en la mañana de hoy, en Plaza Belgrano, se realizó una capacitación del personal que estará a cargo de la aplicación del Plan Detectar en nuestra ciudad, el que abarcará tres jornadas de trabajo, la primera de las cuales se desarrollará en la zona céntrica.

VACUNACIÓN

Finalmente, ante la consulta periodística, señaló que a nivel municipal no se ha recibido información oficial sobre el plan de vacunación contra el Covid, no obstante que se conoce que en primera instancia se abarcará al personal de Salud, tarea que estará a cargo del Hospital; luego se continuará por los hogares y residencias geriátricas, bajo la coordinación de PAMI; y por último a la población en general, que será vacunada en escuelas con la coordinación del municipio.

MEDIDAS Y CONTROLES

Por su parte, el Intendente Municipal, Mariano Barroso, lamentó la duplicación de casos registrada en estas últimas semanas, y coincidió en su opinión con la de la Dra. Lucía Pirotta en que los resultados de las medidas aplicadas, “se observarán en los próximos días”.

“De esta manera se ha decidido continuar con las restricciones de horarios, la práctica de deportes por equipos, y la prohibición de reuniones sociales hasta el día 4 o 5 de enero; teniendo en cuenta no solamente la cantidad de camas de internación ocupadas, sino también el nivel de hisopados diarios que se viene dando”, indicó.

En el mismo plano, sostuvo que “el Estado no puede actuar en todos los casos y situaciones cuando hay circulación comunitaria del virus, por lo que en esta instancia es fundamental la responsabilidad y el cumplimiento de los preceptos de cuidados básicos (uso del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos) por parte de cada ciudadano”.

“No sirve de nada anunciar medidas que luego no se pueden controlar”, subrayó el mandatario.

AGRADECIMIENTO Y RECOMENDACIONES

Finalmente, la presidente del H. Concejo Deliberante, Dra. María José Gentile, agradeció a la comunidad el respeto por las medidas indicadas desde el Ejecutivo y destacó que durante el desarrollo de las fiestas navideñas, “muchas familias respetaron la recomendación de reunirse con su grupo más estrecho y cumpliendo con las recomendaciones efectuadas de mantener el distanciamiento y armar las mesas con cierta distancia respecto de las personas jóvenes y adultos mayores”.

Asimismo, instó a los vecinos a realizar el ejercicio diario de repasar mentalmente cuáles fueron los contactos estrechos mantenidos durante el día, “lo que fortalece y favorece nuestro cuidado y el de nuestras familias y ayuda a extremar la precaución”.