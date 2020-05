Provincia: SE DIERON DETALLES DE LAS EXCEPCIONES

En Provincia, los hijos podrán acompañar a sus padres a comercios de cercanía – Las salidas recreativas están prohibidas en el AMBA, y únicamente fueron habilitadas en 51 municipios, entre los cuales no se encuentra por el momento 9 de Julio.

Lunes 11 de mayo de 2020.

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobernador Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa este lunes junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el Secretario General, Federico Thea y el ministro de Salud, Daniel Gollán.

En el Salón Dorado de la Gobernación se dieron a conocer los principales detalles de la nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en cuatro temas puntuales.

De acuerdo a la producción industrial, el DNU 459/2020 habilitó 18 sectores industriales que presentaron protocolos de más de 500 mil personas. En el caso del AMBA, de los 40 distritos, tendrán que solicitar la habilitación a la Provincia que, a su vez, la elevará a la Jefatura de Gabinete. Tendrá un análisis sanitario y epidemiológico. Una vez que Nación lo habilite, la Provincia dará la no objeción a los distritos, para que lo habiliten mediante acto administrativo.

Por fuera del AMBA, la Provincia ya está en condiciones de habilitar la producción. Sólo puede habilitarse siempre y cuando la empresa preste el transporte de los empleados.

En torno a los comercios, la Provincia solamente va a habilitar comercios de cercanía, con los clientes del barrio. Podrán ser atendidos únicamente por los dueños y empleados que no requieran el traslado en transporte público. No está prevista la apertura de shoppings cerrados, mientras que los que funcionan a cielo abierto se podrá habilitar la apertura pero con protocolos rígidos.

En caso de distritos de AMBA y Mar del Plata, la Provincia va a solicitar a la Nación la habilitación. Para el resto, sigue igual. Se eleva la solicitud a la Provincia y son ellos los que definen.

Transporte público

Puede ser utilizado únicamente para trabajadores con actividades esenciales de acuerdo a la normativa nacional.

Esparcimiento infantil y salidas

Se habilita, a partir de ahora, a progenitores o tutores legales a poder ir a comercios acompañados de los niños. Las salidas recreativas están prohibidas en el AMBA, y únicamente fueron habilitadas en 51 municipios, entre los cuales no se encuentra por el momento 9 de Julio.

Tras dar a conocer los detalles a cargo del Jefe de Gabinete, tomó la palabra el gobernador Axel Kicillof, quien señaló: “Esta etapa tiene que ver con la extensión del aislamiento y las excepciones a ese aislamiento. El mensaje general es ‘quedate en casa’. El interior de la Provincia, prácticamente completo, es una región donde está libre de coronavirus y otros donde los contagios están controlados. Eso permitió que haya controles, supervisiones férreas para el ingreso a cada municipio”.

“En el caso del Gran Buenos Aires tenemos una situación distinta. Quien quiera presionar está absolutamente equivocado y poniendo en riesgo a los demás. No lo vamos a permitir. Lo que tenemos que hacer es permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la salud y la vida de los bonaerenses. Fuera de eso no vamos a aceptar ninguna presión. Crea falsas expectativas. La mayor parte de la población usa la cabeza y es prudente”, apuntó.

En este sentido, expresó que “la Provincia tiene 1800 barrios humildes o asentamientos. Tenemos que tomar las precauciones. Eso vuelca sobre el sistema de salud. Estamos cuidando a todos los sectores. Por eso hay que ir con mucha cautela. No se puede exagerar”.

“Cada permiso tiene un protocolo. Si no se cumple, lo clausura. Así vamos a estar trabajando. Toca avanzar un paso. Si todo va bien, pronto volveremos a la normalidad. Pero nadie puede hacer locuras por eso”, concluyó.

DIB/Infonoroeste.