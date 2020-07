Se desarrolla el Torneo virtual de Hockey

Se está desarrollando un Torneo regional de Hockey, de carácter virtual, con la organización de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, en una magnífica iniciativa frente a la imposibilidad de jugar que disponen los Decretos de la cuarentena.

Viernes 3 de julio de 2020.

Toman parte los 10 clubes que participaron el año pasado en los certámenes oficiales, a los que en esta oportunidad se agregan Saladillo Hockey, El Linqueño y Pehuajó Unidos (Clubes Estudiantes y G.San Martín).

La competencia se lleva a cabo por intermedio de la platasforma zoom y toman parte las jugadoras que presenta cada Club, con un cuestionario que deben responder en tiempo limitado sobre las reglas de juego del hockey, de la historia del hockey y del deporte en general y sobre la organización de la Asociación, obteniendo el puntaje de acuerdo a las respuestas, con sistema múltiple choice.

En la primera fecha, se registraron estos resultados: Social (Junín) 636, Rivadavia (Linclon) 609; Atlético 9 de Julio 639, Huracán (C.Casares) 430; 25 de Mayo Hockey 764, San Martín (9 de Julio) 416; Bragado Club 592, Pehuajó Unidos 566; y Saladillo Hockey 471, El Linqueño 437. Quedaron libres Sarmiento(Junín), Ciudad (Bolívar) y Banco Nación (Bragado).

Y mañana, por cuartos de final, juegan Ciudad vs 25 de Mayo H; Atlético vs Bragado Club; Sarmiento vs Social; y Banco Nación vs Saladillo H.