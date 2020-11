Se conocen detalles de obras provinciales en el distrito

Se trata de las planillas anexas que presentó el gobierno de Axel Kicillof en conjunto con el presupuesto bonaerense – La suma de los 19 distritos de la cuarta sección alcanza los 3.147.667.978 de pesos en obras para el 2021.

Lunes 16 de noviembre de 2020.

En conjunto con la presentación del Presupuesto bonaerense para el 2021, el gobierno provincial le acercó a los legisladores el anexo con el detalles de las obras que se proyecta realizar en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires el próximo año.

El sitio web Cuarto Político accedió a ese documento, donde se detallan cada una de las obras proyectadas en cada uno de ellos, incluido 9 de Julio.La suma de los 19 distritos de la cuarta sección alcanza los 3.147.667.978 de pesos en obras para el 2021.

NUEVE DE JULIO: Total 133.405.736 (2021) 608.175.000 (2022) 531.395.000 (2023) 200.000.000 (2024)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERV 97.105.736 (2021) 608.175.000 (2022) 531.395.000 (2023) 200.000.000 (2024)

– OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN MOREA 100.000

– 9 de julio (ET más Líneas de AT) 26.030.000 (2021) 397.575.000 (2022) 408.545.000 (2023) 200.000.000 (2024)

– 9 de julio (ET más Líneas de AT) 63.000.000

-AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y OBRAS COM 3.987.868 (2021) 177.840.000 (2022) 103.740.000 (2023)

-PLANTA DE ABATIMIENTO DE ARSÉNICO POR ÓSMOSIS IN 3.987.868 (2021) 32.760.000 (2022) 19.110.000 (2023)

Nueve de Julio, Constr. de 11 Viv. 36.300.000

Fuente: Cuarto Político.