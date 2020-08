Se celebra en nuestro país el Día del Niño

El Día del niño es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en nuestro país, el tercer domingo de agosto, en honor de los niños, cuyo día real varía según el país.

En 1925, el Día Internacional del Niño se proclamó por primera vez en Ginebra durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil, y desde entonces se celebra el 1 de junio en la mayoría de los países.

El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños, la cual es celebrada en varios países en diferentes fechas. La ONU lo celebra el 20 de noviembre de cada año, con el nombre de Día Universal del Niño.

Origen de la celebración

Tras la Primera Guerra Mundial se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Save the Children, la cual con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, el 26 de septiembre de 1924.​ Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró, por primera vez, el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el 1 de junio.

El 12 de abril de 1952 la Organización de Estados Americanos (OEA) y UNICEF redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño, para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En esta oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a los niños.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 836 (IX) del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente.

¿Por qué el Gobierno propuso este año cambiar el nombre a “Día de las Infancias”?

El secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia explicó la propuesta del Gobierno. La iniciativa se fundamenta en el desafío de reconocer y visibilizar las transformaciones producidas en las últimas décadas.

La iniciativa se fundamenta en el desafío de reconocer y visibilizar las transformaciones producidas en las últimas décadas en el plano social, cultural y normativo en nuestro país, y parte de la premisa de que para visibilizar desigualdades y dar cuenta de la diversidad propia de la experiencia infantil, es necesario también trabajar en el plano de lo simbólico, recogiendo a su vez las voces de distintas organizaciones y también de las propias niñas, niños y adolescentes.

Si bien para la SENAF el tradicional “Día del niño” no es una acción prioritaria, sí es considerada como un momento de alto impacto simbólico y cultural, ya que es un día en que la sociedad en su conjunto posa su mirada sobre los niños y las niñas. Nos sumamos a esta celebración entonces visibilizándolos como sujetos de derechos y de una protección especial por su condición de personas en desarrollo.

La secretaría lleva adelante acciones con provincias, con municipios, con otros ministerios, con organizaciones, tanto en labores de promoción como de protección y restitución. Pero reconocemos que, tratándose de un día en el que la sociedad reconoce, celebra y festeja a las niñas y niños, se transforma en un momento importante para promover una reflexión desde este y otros organismos del Estado y abrir o convocar al diálogo a la sociedad en su conjunto.

Los niños, niñas y adolescentes están atravesados por vivencias y procesos múltiples y divergentes espacios de socialización, donde el lenguaje, como convención social y práctica cultural, muchas veces cristaliza y reproduce desigualdades. En ese sentido, estamos convencidos que la idea de día del “niño” no permite ver, percibir, aprehender la diversidad de las infancias. Por eso, nuestra iniciativa se basa en el lema de que hay diferentes maneras de vivir la niñez, por lo tanto, hay tantas infancias como cantidad de modos existan. O sea, resignificar es celebrar esas infancias.

La noción de infancias, en plural, permite visibilizar dos cuestiones. Por un lado, diversas perspectivas: la de género y diversidad, de chicos, chicas, chiques; la perspectiva étnica, chicos, chicas, pibes, pibas, mita’i en guaraní, güeni´ en mapuche, botijas en nuestras zonas cercanas al Uruguay, changuitos y changuitas. Hay una diversidad étnica, lingüística, cultural, sexual que no quedan excluidos cuando nos referimos en plural. También hay niños y niñas con discapacidades y hay quienes no se encuentran atravesadas/os por esta condición. En síntesis, una gran diversidad. Entonces, por un lado, se trata de una perspectiva que recoja la situación de las infancias desde esa diversidad y que al mismo tiempo promueva la no discriminación de todos los niños y las niñas.

Por otro lado, la segunda dimensión que también nos permite visibilizar, este renombramiento, es la relación de las infancias con los derechos. Hay niñas y niños que están con sus familias, pero también quienes están en hogares o residencias esperando ser recibidos en adopción; hay niñas y niños que acceden a una educación de calidad y otros que aún no; hay quienes son víctimas de violencia y de abusos y quienes tienen una mayor protección de sus familias y comunidades. Es decir, hay una gran diversidad en términos de acceso a derechos y de lo que se trata es de reconocer esas inequidades para que las políticas públicas que implementamos trabajen sobre ellas para revertirlas, promoviendo la inclusión, la igualdad y el respeto por la diversidad.