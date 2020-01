SE AUTOCONVOCAN EX SOCIOS E HINCHAS DE COMPAÑÍA

Luego de la reciente obtención del Torneo Interligas 2019, un grupo de ex socios y simpatizantes del Club Compañía General Buenos Aires de Patricios se autoconvocó para lograr una “normalización” de la institución, según se expresa en un comunicado difundido a través de las redes sociales, que se reproduce a continuación:

“Nos presentamos como un NUEVO GRUPO DE EX SOCIOS Y SIMPATIZANTES AUTOCOVONCADOS Del club compañía general bs as de patricios, los días 3 y 13 de enero nos reunimos con un solo objetivo: trabajar de modo inclaudicable en pos de hacer todo lo que corresponda con el fin de normalizar nuestra querida institución.

Cómo es sabido, nos encontramos bajo una delicada situación económica, tratando de formar una nueva comisión directiva situación muy compleja en el plano institucional, pero contando en la actualidad con un exitoso escenario deportivo.

Sin embargo, es precisamente este contexto el que nos motivó para trabajar desinteresadamente en benéfico del club, guiados por nuestra absoluta vocación de servicio y prescindiendo de cualquier clase de Interéses personales.

Es nuestra intención generar un nuevo concepto de dirigencia, que permita restablecer el orden institucional y construir bases sólidas a partir de las cuales se pueda proyectar un futuro.

No obstante estamos convencidos de que, aún dedicando nuestro maximo esfuerzo, ninguno de los objetivos perseguidos podrá alcanzarse sin la colaboración, el apoyo y la activa participación de los ex socios de nuestro querido club.

Informamos a ustedes que en la actualidad NO PODEMOS DENOMINARNOS comisión directiva y es nuestra primera intención formalizar esta situación en el transcurso del corriente año, paso FUNDAMENTAL para el logro de la anhelada PERSONERIA JURÍDICA, propósito que se está buscando desde hace varios años.

Invitamos a todos quienes quieran participar de estas Reuniones informativas, con el convencimiento que nuestra institución mantendrá un compromiso SOCIAL para con toda la comunidad en general, de manera inclusiva y colaborando con todas las demás instituciones de nuestro querido PATRICIOS”.