Robo en la madrugada

Una vecina de nuestro medio sufrió el robo de sus algunas de sus pertenencias mientras dormía. El o los malhechores ingresaron por una ventana abierta.

Jueves, 31 de diciembre de 2020

El hecho se produjo en la madrugada del miércoles, entre las 4:00 y las 5:30 de la madrugada. Según detalló Sol M., la damnificada, a La Trocha Digital, “dormí con la ventana de los dormitorios (la mía y la de mis niños) abiertas y todas las puertas cerradas. Logré conciliar el sueño cerca de las 3:45 y me desperté a las 6 de la mañana. Noté al despertarme que me faltaba el celular y la billetera. Me levanté y al recorrer la casa ví algunas cosas que faltaban como mi computadora, algunos lentes, etc. Ví que en la cocina habían revuelto específicamente donde yo guardaba cosas de valor”.

La tormenta que arreciaba en ese momento, le hizo pensar a la víctima que nadie se acercaría a su ventana, la cual dejó entreabierta para refrescar la vivienda; pero evidentemente, aún bajo la lluvia, los amigos de lo ajeno están activos y listos para despojar a cualquier desprevenido de sus pertenencias.

Para alertar a la comunidad y evitar que vendan sus pertenencias, Sol brindó un detalle de los robado.

Teléfono celular marca Xiaomi Redmi Note 8 color negro.

Computadora HP con mouse y teclado en estuche azul oscuro.

Si alguien recibe la oferta de estos y otros elementos o se entera de la intención de venta de ellos, se ruega dar aviso al 911 o a la Estación de Policía Comunal, en Robbio al 900.

Aún no se brindó un informe policial al respecto.