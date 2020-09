Robo a mano armada, allanamientos y detenciones

Tal como adelantara La Trocha Digital en su plataforma de Facebook, se llevaron a cabo en la tarde de ayer, varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad, referidos a un par de hechos delictivos en la madrugada. Hay detenidos.

Sábado, 5 de septiembre de 2020

A continuación se transcribe el informe policial que detalla los acontecimientos:

En horas de la madrugada, personal policial de la Estación de Policía de 9 de Julio, a raiz de un llamado al 911 se constituye en arteria Frondizi al 300 en virtud que en el lugar habría tres masculinos con intenciones de ingresar a una vivienda. Metros antes, observan a tres sujetos salir del interior de la vivienda, uno de los cuales se da a la fuga, mientras que los restantes dos masculinos de 17 y 19 años de edad, gracias al rápido accionar del personal que recorría en los móviles los aprehende en el lugar incautándosele un arma blanca de fabricación casera tipo faca y un cuchillo de cocina. Entrevistado con el propietario de la vivienda, sujeto de 33 años refiere que los sujetos ingresaron al patio de la vivienda previo escalar tapial de aproximadamente 1.80 de altura y en momentos que se encontraban rompiendo la puerta de ingreso a la vivienda victima ve la situación y se dan a la fuga no llegándole a sustraer ningun efecto personal. De declaración recibida a víctima informa que los dos sujetos aprehendidos en la víspera alrededor de las 21.00 horas junto otro sujeto golpearon la puerta de su casa y al atenderlos uno de ellos exhibiendole un arma de fuego le solicita dinero en efectivo y ante la negativa otro de los masculinos con la faca le propina un corte en pierna izquierda produciéndole lesiones, mientras que el otro sujeto le sustrae un celular a una femenina que se encontraba en la vivienda junto al masculino. Que en forma inmediata personal del GTO de la dependencia policial en forma conjunta con personal de la SUB DDI Bragado realizan relavamiento de camaras municipales y privadas logrando establecer la identidad del sujeto que se diera a la fuga. Que con la supervisión del Dr Horacio Capurro de la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio se solicita allanamientos en domicilios de los imputados, lo cual es avalado por la UFI 8 de Mercedes, realizándose 4 ( CUATRO) allanamientos en horas de la tarde en forma simultánea en calle Rivadavia al 1000, Sarmiento al 500 y en Sarmiento entre Avellaneda y Echeverria. Cumplimentados los mismos se incautó prendas de vestir utilizadas por imputados en uno de los hechos y se procedió a la aprehensión de sujeto que se dio a la fuga masculino de 20 años quien poseía antecedentes por diferentes delitos ( Robos, Daños, Lesiones y Abuso sexual ). Todos los masculinos se encuentran imputados por la comision de dos hechos Tentativa de Robo Calificado por Efraccion y Escalamiento Cometido en Poblado y en Banda y por el delito de Robo Calificado por el uso de armas cometido.en poblado y en banda-Lesiones Leves a disposicion de la UFI 8 de Mercedes. Respecto a los imputados mismos se hallan detenidos, uno de ellos en la Comisaria de Los Toldos, el restante en la Comisaria de Lincoln y en relacion al menor.mismo se encuentra detenido.en Centro Cerrado de Menores de la Localidad de Lomas de Zamora. Que para realizar los allanamientos se contó con la colaboracion de personal de la SUB DDI Bragado- Sede 9 de Julio, GAD de 9 de Julio y Pehuajó, personal del Destacamento French, Sub Estacion Dudignac y personal de la Comisaria de General Viamonte. Dichos allanamientos fueron coordinados por el titular de la Estación de Policía de 9 de Julio Sub Comisario Bruno Daniel Sbrissa con la supervisión del Jefe de Policia Comunal de 9 de Julio, Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho.