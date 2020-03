RECONOCIMIENTO AL ACCIONAR POLICIAL

Lunes, 9 de marzo de 2020

Como fue de conocimiento público días pasados estos consultorios sufrieron un hecho de hurto en el cual se vio complicada una de nuestras secretarias. Queremos hacer llegar a la población por este medio con la prontitud y profesionalismo que actuaron los siguientes agentes del orden que dieron por esclarecido el delito , 1ª: sub comisario Bruno Sbrissa (jefe de estación 9 de julio ) 2: sub comisario Lionel Bezek 3 : oficial sub inspectora Segobia Estefania 4: Rojas Jose (oficial ayudante)

5: Beltran Santiago y Octavio Moro (oficiales sub ayudantes) muchas gracias .