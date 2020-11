Empleados recibieron beneficios jubilatorios

Viernes, 27 de noviembre de 2020.

En la mañana de hoy, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, la Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo el acto de reconocimiento a empleados municipales que durante el presente año se acogieron a los beneficios jubilatorios.

El referido acto fue presidido por el Intendente Municipal, Mariano Barroso a quien acompañaron integrantes del Gabinete Municipal; la secretaria general de UPCN Griselda Arce, y en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales, Margarita Medrano.

Precisamente, Medrano fue la primera en dirigirse a los presentes, agradeciéndoles a los trabajadores “por el compromiso puesto de manifiesto a lo largo de todos años” a la vez que deseó que los mismos “puedan gozar de un merecido descanso”.

Posteriormente, en representación de los trabajadores jubilados, Mirta Didier, quien se desempeñó por espacio de 40 años en la cartera de Salud, se dirigió con emocionadas palabras a los presentes, y recordó su ingreso al municipio sobre los inicios del año 1980, durante la gestión de Antonio Juan Garabano, “en tiempos donde se tomaba para ingresar un examen de mecanografía”.

“Pasé por distintas dependencias municipales, y en los últimos años en la Secretaría de Salud, siendo profesora de artes y manualidades del Hogar de Ancianos, lugar del que me llevo los mejores recuerdos”, señaló, agradeciendo a las diferentes gestiones “que me permitieron estudiar docencia mientras realizaba mi trabajo”, como así también a todos sus compañeros “que tanto me acompañaron en estos años”.

Por su parte, Griselda Arce, expresó sus mejores deseos a los trabajadores, municipales jubilados, a quienes instó a continuar siempre activos.

Finalmente, el Intendente Municipal, Mariano Barroso, expresó su reconocimiento a todos los trabajadores por la responsabilidad puesta de manifiesto en beneficio de los vecinos de la comunidad.

“Es un gran mérito desarrollar tareas en beneficio de los vecinos, y por ello, en representación de ellos quiero tributarle mi más sentido reconocimiento por la labor realizada”, agregó, deseando a todos los trabajadores que dejan sus funciones “que puedan disfrutar ahora con mayor tiempo de sus familias y de sus afectos, así como poder desarrollar aquellos sueños y deseos que quedaron postergados por las obligaciones laborales”.

EMPLEADOS QUE ACCEDEN A SU JUBILACIÓN

Marta Mabel Lozano

Florentino Jorge Maidana

Héctor Aníbal Carballo,

Araceli Cristina D’amico

Francisco Monrrg

Graciela Zunino

Dolly Teresa Tizeira

Carlos Torrente

Graciela Demartino

Carlos Agrati

Oscar Carretero

Mirta Didier

José Luis Gri

Victor Toledo

Horacio Marcos