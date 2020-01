RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES

Jueves, 16 de enero de 2020.

La Subsecretaría de Tránsito y Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los conductores -toda persona que está al mando de un vehículo de cualquier clase (camión, automóvil, motovehículo, bicicleta, etc. siendo el responsable del mismo-, que como tal debe:

– Estar habilitado con la licencia correspondiente.

– Antes de ingresar a la vía pública verificar que tanto él como el vehículo se encuentran en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad;

– Circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito;

– Extremar la precaución ante el cruce de peatones, permitiendo que su desplazamiento sea seguro y resguardando su integridad, sin interferir en su circulación;

– Al aproximarse a otros usuarios de la vía pública, adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los mismos; o conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando sea necesario accionar

otros comandos del vehículo;

– Circular en el sentido señalizado y sobre la derecha de la calzada;

– Señalizar todas las maniobras previamente y realizarlas con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito;

– Acatar las indicaciones de la autoridad competente, de la señalización y las normas vigentes, en ese orden de prioridad (Prioridad Normativa).

– Ante la presencia de vehículos de emergencias que circulen por la misma calzada con balizas y/o

sirenas encendidas, dejar libre el carril: izquierdo en calles comunes y central en avenidas.

NO DEBE:

– Generar maniobras peligrosas que comprometan su seguridad o la de otros.

– Transitar por lugares que no se encuentren destinados específicamente para ello.

– Llevar entre sus brazos a ninguna persona, bulto o animal;

– Permitir que otro tome el control de la dirección durante la circulación;

– Utilizar celulares o elementos que lo distraigan durante la conducción.

Prensa municipal