RECOMENDACIONES ANTE CASOS DE HANTAVIRUS 

Mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua. Si no es potable, siempre utilizarla hervida.

Mantener bodegas (granos, leña, paja, herramientas, etc.) a no menos de 30 metros de la vivienda y bien ventiladas. Transitar por senderos o caminos habilitados. No internarse en lugares con vegetación abundante. Evitar recolectar frutas silvestres o leña.