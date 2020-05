RECHAZO A LA LIBERACIÓN DE PRESOS

El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, presento este martes un Proyecto de Resolución ante la Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio en el que rechaza a la excarcelacion masiva de reclusos que se ha dado en el territorio de la provincia de Buenos Aires y que ha generado también el rechazo de gran parte de la ciudadanía.

Miércoles 6 de mayo de 2020.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:

La liberación masiva de personas privadas de su libertad en el marco de la pandemia del Covid-19, ordenada por la Justicia y avalada por autoridades nacionales y/o provinciales. Y…

CONSIDERANDO:

Que dichas acciones resultan en el incumplimiento a la Constitución Nacional y la Ley Nº 27.372 y su Decreto Reglamentario Nº 421/18 – Ley de Víctimas – frente a las decisiones y acciones de liberación masiva de presos.-

Que la reciente excarcelación y liberación de presos y detenidos bajo el argumento sanitario de la pandemia del Covid-19, fue ordenada por la Justicia de Ejecución Penal y/o Provinciales, en nuestro país, causando profunda alarma y preocupación a la sociedad.-

Que esta determinación ahonda el desasosiego de las víctimas de los delincuentes favorecidos, no sólo por el temor que su liberación produce, sino por el desamparo ante incumplimiento del Estado a la Ley de Víctimas, donde los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de proceder a conceder la liberación y/o prisión domiciliario.-

Que vemos con preocupación que no se tiene en cuenta esta Ley, ya que se puede dar el caso de que un liberado este pueda vivir en cercanía de los que fueron víctimas, poniéndolas en riesgo ante una eventual reiteración de sus acciones.-

Que dicha medida también es motivo de zozobra para los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario, personal policial y/o gendarmería, quienes en el cumplimiento de su deber fueron quienes detuvieron y custodiaron a quienes infringieron la ley, muchos de ellos juzgados por delitos de extrema gravedad y/o considerados reos de alta peligrosidad.-

Que no debe dejarse de advertir, la alta reincidencia que existe de presos liberados, donde se lamentaron casos de nuevos y aberrantes delitos. En este caso, la decisión adoptada coloca en riesgo a toda la sociedad de poder ser eventuales nuevas víctimas, ya que desde los Poderes Ejecutivos han avisado que no cuentan con elementos ni recursos para controlar a quienes liberan en contexto del Covid-19.-

Que resulta altamente preocupante la posición por el Poder Ejecutivo Nacional, atento que por un lado genera todos los protocolos epidemiológicos para abordar la pandemia en el ámbito carcelario federal y que van a perseguir a los jueces que no cumplan con la Ley de Víctimas, pero por otro, avalan la estrategia que auspician funcionarios y ciertas organizaciones de derechos humanos (CELS, Comisión por la Memoria, entre otros), que propician libertades masivas y prisiones para jueces que no las concedan.-

Que respecto de las personas víctimas de violencia de género, quienes frente a decisión adoptada de liberar a personas detenidas en el marco de Covid-19, muchas de ellas se ven expuestas a convivir con sus victimarios, exponiéndolas desde el mismo Estado a su indefensión y desprotección.-

Que la estrategia debería ser llevar adelante los testeos correspondientes y la atención médica necesaria para para controlar la salud en los centros de detención pero, de ninguna manera, otorgarles beneficios especiales a los delincuentes.-

POR ELLO, el HCD del Partido de 9 de Julio, en el uso de sus facultades y atribuciones, sanciona el siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTICULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio manifiesta su preocupación y rechazo frente a las decisiones y acciones de liberación masiva de personas privadas de su libertad, bajo el argumento de la pandemia del Covid-19.

ARTICULO 2º: Envíese copia a los Honorables Consejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires invitándolos a adherir a la presente resolución.-

ARTICULO 3º: De forma.-