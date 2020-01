QUE EL HÁBITO SEA “NO FUMAR”

El Instituto Wellcome Sanger y el University College de Londres, ambas instituciones de Gran Bretaña, llevaron a cabo una indagación y concluyeron que los inconvenientes causado por el tabaco en los pulmones pueden ser remitidos una vez que se deja el hábito, sin importar la cantidad de años que se haya ingerido el humo. En concreto, la investigación indicó que las células epiteliales bronquiales de ex fumadores tienen niveles de mutaciones similares a los encontrados en las células de los no fumadores. Es decir, aquellos que luego de haber fumado 10, 15 o 30 años decidieron dejar el tabaco definitivamente, cuentan con mayor cantidad de células pulmonares sanas que aquellos que aún conservan el hábito. “Esta es la primera vez que se demuestra que el pulmón puede repararse a sí mismo del daño genético causado por el tabaco”, explicó Sam Janes, uno de los coautores del informe.

A raíz de esto, los expertos instaron a los consumidores a abandonar la perjudicial práctica para permitir que el tejido pulmonar se regenere mediante las células que no llegaron a exponerse a la droga. “Si se abandona, no solo dejan de crecer las lesiones sino que las células dañadas se podrían reemplazar por otras sanas, protegiendo al individuo de cáncer en el futuro”, agregó Janes.

Para alcanzar este hallazgo, se realizaron pruebas en un grupo reducido pero heterogéneo de pulmones: se contrastaron los de un trío de niños con los de individuos adultos fumadores, ex fumadores y no fumadores. Entre las observaciones más destacadas, notaron que en el caso de quienes dejaron de fumar, sus vías respiratorias se hallaban cubiertas por un compendio de células que no fueron alcanzadas por el daño genético. Así, la amenaza de cáncer para este grupo era mucho más bajo.