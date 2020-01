¿QUÉ DEJÓ EL ENCUENTRO DE KICILLOF CON INTENDENTES?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes de la reunión con los intendentes municipales de Juntos por el Cambio conversó con María Eugenia Vidal.

Jueves 2 de enero de 2020.

Así lo expone en una nota publicada en su página web, el diario Clarín. Señala que «María Teresa García, se mostró confiada antes del encuentro y hasta adelantó que Kicillof mantuvo una conversación telefónica con la ex mandataria María Eugenia Vidal y, según precisó, «se han encauzado las conversaciones para aprobar esta ley la semana que viene».

También se expone en la nota que la ministra señaló que «está claro que la postura de la oposición sobre el proyecto de ley impositiva obedece a una disputa interna sobre quién conduce ese espacio», e insistió que deberán «resolver ellos su discusión interna, pero no se puede poner en riesgo la vida institucional de la Provincia. Hay una serie de intendentes que dicen que no se puede jugar con ésto».

Clarin.com también comenta que Carlos Bianco, secretario general de la gobernación, indicó que «el gobernador fue claro y explícito, no hay municipios de primera o de segunda. Se los invitó a trabajar en conjunto», enfatizando que «fue una primera reunión que sienta las bases para un trabajo muy fructífero».

En tanto el sitio la tecla.info informa que el Jefe Comunal de Trenque Lauquen y flamante presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, señaló que «esta reunión había sido pautada antes del 23 de diciembre, sin tratamiento de la Ley Impositiva, pero lo importante es que la agenda del gobernador coincide con la agenda de los intendentes».

Latecla.info también refleja declaraciones del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. Dijo que «los jefes comunales plantearon una serie de inquietudes que tenemos los intendentes que coinciden con la agenda de prioridades que tiene el gobernador: la salud, la educación y recuperar el empleo”.

Sobre la ley impositiva dijo que “no fue el tema de la reunión. Se deslizó y se habló obviamente pero la reunión estaba presentada desde antes con temas de agenda pero no fue un tema de discusión en la reunión”.

El alcalde de Olavarría dijo que “tenemos el compromiso del FIM (Fondo de Infraestructura Municipal), de cómo lo vamos a canalizar a través del ministerio de Gobierno, y de cómo vamos a empezar a llevar adelante las obras que, para nosotros, generan empleo y generan movimiento en las localidades. Así que va a ser algo más que interesante. En esa línea, enfatizó que «fue una primera reunión que sienta las bases para un trabajo muy fructífero».

Por su parte, otro reconocido sitio platense, infocielo.com en uno de los tramos del resumen que realiza de la reunión señala que «en la cumbre, el Gobernador anticipó que introducirá modificaciones al proyecto de Ley Impositiva, que quedó trabado en su primera semana de tratamiento en la Legislatura, y que motivó fuertes cruces a lo largo de la semana pasada. Kicillof, vale recordar, habló lisa y llanamente de una «extorsión» por parte de los legisladores opositores».

También publica el medio colega un mensaje en Twitter del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, donde éste señala que «tuvimos una reunión muy positiva, junto con otros Intendentes de @juntoscambioar, con el Gobernador @Kicillofok. Conversamos sobre los lineamientos y prioridades de su gobierno y se comprometió a trabajar con los 135 intendentes por una provincia integrada».