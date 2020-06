Protestaron con un “restaurante a cielo abierto”

El sector gastronómico de Mar del Plata realizó una particular protesta con un “restaurante a cielo abierto”, bajo la consigna “abrimos o cerramos”. Los empresarios solicitaron que se les permita la apertura de los locales bajo estrictos protocolos sanitarios.

Miércoles 17 de junio de 2020.

Empresarios gastronómicos, trabajadores y dirigentes gremiales de Mar del Plata realizaron este un “restaurante a cielo abierto” frente al municipio, bajo el lema “abrimos o cerramos”, para pedir que se apruebe el protocolo de reapertura de comercios del rubro en el partido de General Pueyrredón.

Cientos de manifestantes se convocaron pasadas las 12 frente al palacio municipal ubicado en la Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, donde desplegaron mesas y sillas para armar un “restaurante a cielo abierto” con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan por la pandemia de coronavirus.

La secretaria adjunta de Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Nancy Todoroff, dijo a la prensa que “es necesario que nos habiliten a que se reactive nuestra actividad tanto en Provincia y Nación ya que la situación es cada vez más crítica, si bien se pudieron pagar los sueldos de marzo en un porcentaje alto, en abril hubo una dificultad y en mayo tuvimos varios problemas”.

“Para este mes de junio y teniendo el cuenta que viene el pago del aguinaldo, el panorama no es alentador ya que hay empresarios que si no trabajan no tienen cómo afrontar las obligaciones” dijo la responsable de la Uthgra.

Todoroff manifestó “se ha presentado un protocolo muy completo, con un simulacro y no encontramos el fundamento para que el sector de la gastronomía no pueda abrir. Queremos reunirnos con el intendente Guillermo Montenegro, para ver si se puede autorizar por decreto, la situación es sumamente crítica”.

Para finalizar, puntualizó que “muchos empresarios expresaron que deberán cerrar sus puertas, como muchos lugares tradicionales de la ciudad lo han hecho en estos meses por lo que esperamos ser escuchados ya que Mar del Plata se caracteriza por sus variadas propuestas gastronómicas a lo largo y ancho de la ciudad”.

Mar del Plata se encuentra todavía en Fase 4 del aislamiento, por lo cual los locales gastronómicos, unos 1.800 en toda la ciudad, no podrían abrir.