PROHIBIDO PASAR!!!

Intendentes endurecen controles en los accesos a las ciudades.

Miércoles 18 de marzo de 2020.

Los casos de Coronavirus en la provincia de Buenos Aires cada vez son más, aunque por ahora, según los especialistas en la materia, el virus no circula entre la población, o sea que los contagios no pueden ser considerados autóctonos. Sin embargo, los municipios, sobre todo del interior, se ponen cada vez más estrictos en los controles y empiezan a decidir quién entra y quien no.

“A partir de mañana se realizarán estrictos controles en los accesos de Castelli para saber quien ingresa y porque motivo. Cuando se lo considere y por razones de seguridad sanitaria, no se va a permitir el acceso a nuestro pueblo”, informó hace algunas horas el jefe comunal peronista, Francisco Echarren.

“Y durante el fin de semana realizaremos un operativo en la ruta 2 junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar”, cerró el joven mandamás, logrando de esta manera el respaldo de cientos de sus seguidores y amnigos de la red social Facebook.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, también se refirió a la prohibición de cicular. “Apartir de hoy, cerramos accesos, locales y comercios en Villa Gesell. Al igual que en Pinamar, NO queremos recibir turistas y vamos a extremar las medidas de prevención y los controles para evitarlo. En la lucha contra el virus no hay colores políticos”, dijo el alcalde en sus redes.

En tanto, desde ayer, en el marco del programa “Las Flores se protege”, y continuando con la implementación de medidas para prevenir y evitar la propagación y el contagio del coronavirus, personal de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Tránsito de la Comuna que lidera Alberto Gelené, junto a Policía Comunal, está en los principales accesos de ingreso a la ciudad

Entre otras cosas, se realizan controles de temperatura con termómetros laser, y se hace completar a quienes arriban al distrito un cuestionario para confirmar si han estado fuera del país en los últimos días y si presentan algún síntoma como ser fiebre, dolor de garganta y tos.

También hay puestos de control en el ingreso a Coronel Suárez, por ejemplo. Los operativos de personas en el ingreso a la ciudad, forman parte de una estrategia de prevención que había sido adelantada previamente por el jefe comunal Ricardo Móccero. “Se pondrán en práctica operativos dinámicos en los ingresos a la ciudad, a cargo de personal policial y de Salud”, comentaron desde la Comuna.

Además, el municipio de Monte Hermoso, luego que se hicieran virales las imágenes de decenas de personas ingresando al distrito a pasar la cuarentena, determinó un control exhaustivo y preventivo en el acceso a la ciudad a cargo de personal de Seguridad y Salud.

El mismo será en el Puesto N° 1 donde se dispondrá de personal de Salud y Seguridad para la revisión de toda persona que desee ingresar. Entre las medidas que se tomarán, los ingresantes deberán responder un cuestionario y firmarlo, con carácter de declaración jurada. En el mismo se los indagará sobre “si provienen de alguno de los países declarados de riesgo; si presentan alguna sintomatología como fiebre tos y dolor de garganta y si estuvo en contacto con alguna persona sospechada de contaminación del coronavirus”.

Fuente: La Tecla.