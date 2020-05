PRESOS: SERIA DENUNCIA EN JUNÍN

Denuncian que en la vecina ciudad los presos quedan libres y varados en la ciudad porque no tienen como trasladarse – Jueces del conurbano los dejan libres y permanecen deambulando y en situación de calle.

Lunes 11 de mayo de 2020.

La Justicia otorgó algunas libertades a reclusos en medio de la pandemia de COVID 19 que azota al mundo. Es sabido que muchos de los presos en las unidades penales de Junín no son de la ciudad, ni siquiera de la zona y, al quedar libres, no tienen como trasladarse a sus lugares de origen ante el no funcionamiento de los colectivos o el tren.

Tal es así que, un interno de la localidad bonaerense de Ituzaingó fue puesto en libertad el 1 de mayo y se dirigió Junín, donde quedó, en situación de calle por algunos días. Pero una vecina que lo vio, lo alojó en su domicilio y, por intermedio del Patronato de Liberados, pudo al fin encontrar una manera de regresar a su casa.

El secretario de Seguridad Andrés Rosa contó que “la justicia de Junín ha actuado en este período de manera responsable. Sabemos que los tres penales de la ciudad están poblados de presos del conurbano y estas externaciones las brindan desde allá, sin hacer un seguimiento. Gracias a la solidaridad de una vecina, fue cobijado y alimentado, y gracias a un grupo de docentes del Servicio Penitenciario es trasladado a otro lugar. Allí se contactan con el Patronato, quien fue el encargado de conseguirle un transporte hasta su casa”.

“Eso está muy bien, y es destacable, ahora el sistema no puede funcionar de esta manera. Sabiendo que no hay colectivos no podes largar a una persona a la ruta con un pasaje que es sabido que no puede usar porque no hay transporte. Esto es un grado de irresponsabilidad gravísimo. Ahora nos enteramos que no es el primero, este porqué tomó más notoriedad pública. Esto no debe repetirse, acá tuvimos una buena respuesta de la gente y desde Junín los camaristas ya se han puesto en contacto con gente del Servicio Penitenciario Bonaerense, para que no suceda más”, determinó Rosa.