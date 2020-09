Preocupación en Casares por nuevo caso positivo en Smith

Ayer por la mañana se adelantó el comunicado del Intendente Walter Torchio de Carlos Casares y el motivo fue el anuncio de un caso de coronavirus en la localidad rural de Smith.

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Es un vecino del lugar que por motivos laborales viajo a Córdoba y allí fue detectada la enfermedad. Se encuentra asintomático, cumpliendo el aislamiento correspondiente.

De la conferencia también participó la Directora de Atención Primaria de la Salud, Vanina Gandini quien explicó que es un paciente asintomático que se realizó los estudios por protocolo. Es un trabajador esencial que trabaja en la zona rural de Smith. La detección de su caso se produjo debido a que debió realizarse el hisopado para ingresar a Cordoba por motivos laborales ingresó a trabajar a Córdoba; su esposa también se hisopó y dio negativo.

«Esto nos da la pauta que el paciente está bien y su entorno familiar está bien también. Le agradezco mucho a la doctora Glenda Coronado Ochoa que es la medica de Smith y al Delegado que están trabajando en el caso», mencionó Gandini.

«Estamos armando el árbol epidemiológico. Le pedimos a la comunidad de Smith y de Moctezuma por su estrecha relación que extremen las medidas, que traten de hacer solamente lo esencial».

«Por estas dos semanas no va a haber atención programada de profesionales médicos que viajan de Carlos Casares. Si continua la atención en la sala de atención primaria con el personal de salud del lugar».

«Estamos haciendo los pool testing en 4 geriátricos y ya tenemos dos resultados, de un geriátrico privado y otro de Hortensia».

Por último, el Intendente Walter Torchio destacó sobre el final del comunicado que «Nuestra mayor preocupación es que no vamos a poder evitar tener personas contagiadas pero lo que necesitamos es tener la posibilidad de detectarlo, de aislar como corresponde y la persona a la que aislamos que no se enoje. No podemos testear a la tercera, cuarta linea. No podemos testear porque si. Necesitamos que cumplan con los protocolos». [Portal El Toro]