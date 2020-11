Por un error, 1137 nuevos médicos no cobrarán su primer mes

Los residentes de salud pasados a planta en octubre aún no cobraron su primer sueldo por un error administrativo.

Jueves 5 de noviembre de 2020.

1.137 trabajadores y trabajadoras de la salud reclamaron en Gobernación. Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que fue por el pase a planta masivo.

El primero de octubre, el gobernador Axel Kicillof anunció con bombos y platillos la incorporación de 1.137 médicos y médicas residentes a la planta permanente del Estado, para fortalecer el sistema de salud. Sin embargo por un error administrativo este mes no cobrarán su primer sueldo, y por ese motivo hoy se manifestaron frente a la Gobernación.

Desde el Ministerio de Trabajo reconocieron a INFOCIELO que “no todos los residentes que ingresaron llegaron a cobrar en tiempo y forma”, aunque sostuvieron que “se están realizando los trámites para que sea con la mayor celeridad posible”, y que mantenían el diálogo con CICOP. Por otro lado, acusaron que el problema está en la burocracia administrativa por la incorporación “masiva e histórica, que fortalece el sistema de salud”, y que “cuando se termine este paso administrativo, quedarán como trabajadores permanentes de la Provincia, percibiendo sus haberes de manera retroactiva”.

La demora no cayó bien en CICOP. Por eso, este mediodía realizaron una movilización a la Casa de Gobierno bonaerense, bajo la consigna “Exigimos el pago en tiempo y forma de nuestros salarios”. “Consideramos totalmente inadmisible esta situación, ya que dependemos de nuestro sueldo para vivir y sostenernos. No hay excusa que justifique este hecho. Seis meses tuvo el Ministerio para prever esta situación, lo que pone en evidencia que la decisión política es la de precarizarnos aún más”, sostuvieron en un comunicado.

Además, señalaron que “este atropello profundiza las ya malas condiciones de trabajo que tenemos, con salarios que están lejos de cubrir lo que cuesta una canasta básica, suspendidas nuestras vacaciones y sin licencias para el personal de salud que tiene factores de riesgo para desarrollar formas graves de COVID-19.

El reclamo en Gobernación de las y los trabajadores de la salud que aún no cobraron su primer sueldo luego del pase a planta.

Desde la Provincia se defienden con la intención del programa, y con el esfuerzo que supuso incorporar a los médicos a la planta, en reconocimiento por su labor durante la pandemia. “Por primera vez en la historia, la Provincia le ofreció al 100% de residentes la posibilidad de pasar a planta permanente. El 72% aceptó y 1137 pasan a formar parte de la planta. Habitualmente sólo se incorporaba entre el 10 y el 15%”, señalan desde el Ministerio de Trabajo.

Por la pandemia de coronavirus Covid-19, la Provincia había decidido afectar a los y las estudiantes de medicina que realizaban su residencia, ante la necesidad de aumentar el recurso humano para fortalecer el sistema de salud y la capacidad de respuesta a la pandemia. Luego de varios meses de lucha contra el virus, en octubre el gobernador Kicillof junto al ministro de Salud, Daniel Gollán, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunciaron un pase a planta masivo e inédito.