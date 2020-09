Policía: Kicillof anunció un salario inicial de $44.000

Además, se triplicará el monto para la compra de indumentaria a la Policía, aumentan las Cores y se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich.

Jueves 10 de septiembre de 2020.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el Plan Integral de Seguridad que, entre otras cuestiones, contempla un aumento salarial para la Policía Bonaerense.

El detalle de los anuncios

El salario inicial de bolsillo de la Policía Bonaerense será de 44 mil pesos.

Las horas core se llevará a 120 pesos para la Policía Bonaerense.

Las mejoras salariales también serán aplicadas para el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich.

Kicillof anunció que se incorporarán dos hospitales como prestadores exclusivos para la Policía Bonaerense.

Con la presencia del ministro de Seguridad, Sergio Berni; el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y la vicegobernadora, Verónica Magario, el acto se desarrolló en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata,luego de que el gobernador mantuviera una reunión con intendentes en medio del conflicto con la Policía Bonaerense.

En primer lugar, el gobernador Kicillof repasó lo que fue el anuncio del pasado viernes que buscó reforzar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. “El Plan representa 37.700 millones de pesos de inversión en seguridad”, remarcó.

Kicillof resaltó que “ese mismo día anuncié que íbamos a presentar durante esta semana un Plan Integral de Seguridad que incluida la recomposición salarial para nuestros policías bonaerenses. Pero para hacer el anuncio necesitábamos asegurar los fondos permanentes que nos permitieran encarar esos gastos”.

Es que, después de tres días consecutivos de protestas de Policía Bonaerense, con reclamos que ayer llegaron, incluso, a la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció anoche la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para que la provincia de Buenos Aires haga frente a este aumento salarial.

“Esta situación de la coparticipación la reconocen todos los gobernadores y hasta incluso la ex gobernadora (María Eugenia Vidal) que dijo que había que seguir peleando por la coparticipación, no es nuevo. Sólo que no lo lograron”, dijo el mandatario y siguió: “Alberto comenzó el camino de recuperación de la Provincia con el anuncio de ayer, porque nos permite, después de la recuperación de fondos, hacer el anuncio. La falta de recursos se expresa también en la situación de la Policía Bonaerense. No sólo ocurre con el salario, sino con las comisarias, los móviles”.

Cabe recordar que antes de la decisión de Alberto Fernández de dotar de recursos extraordinarios a la Provincia, en el Gobierno de Kicillof se barajaba una mejora del 30% mientras la Policía Bonaerense pedía por arriba de 50%.

El fondo se financiará con el 1% de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal, dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri.

Ese punto de coparticipación representará para la Provincia unos $ 35 mil millones anuales (podría llegar a $40 mil millones), aproximadamente un mes de recaudación propia.

Respecto de la comparación de la Provincia con la Ciudad, dijo: “La seguridad es un tema de despliegue territorial, y la Provincia que gobierno tiene 307 mil kilómetros cuadrados, con un pueblo cerca o a veces al lado del otro. ¿Se imaginan lo que es en patrulleros y agentes? Es incomparable. Ofende y resiste cualquier análisis decir que esto es lo mismo que la seguridad en 203 kilómetros cuadrados que tiene CABA”.

“Los salarios de la policía Bonaerense tienen que estar a la altura de la circunstancias. Sabemos de muchas promesas inclumplidas, el gobierno anterior prometió equipararlo al de otras fuerzas. No solo no lo equiparó, sino que cayó un 30%. El salario de la policía fue el que más se resintió durante los 4 años anteriores”, remarcó Kicillof.

Asimismo, dijo que “sé todos los prejuicios que hay sobre mí, no me quiero hacer el distraído. S que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más, sino es incomprensible que con una pérdida de casi 30 puntos no haya habido manifestaciones ni conflictos. Pero nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir”.