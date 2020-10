Polémica: Un bar pide “personal que haya tenido Covid”

Un bar de pergamino pidió personal que haya tenido coronavirus y recibió 400 pedidos en menos de 4 horas.

Domingo 18 de octubre de 2020.



Un local gastronómico de la Peatonal de Pergamino publicó un anuncio en sus redes sociales solicitando incorporar meseras y meseros que ya hayan transitado COVID-19 y recepcionó un aluvión de currículum

Muchas son las personas que desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia perdieron su fuente de trabajo y necesitan reinsertarse con urgencia en el mundo laboral. Y el rubro gastronomía siempre es una opción válida en la emergencia por la temporada que se inicia y porque además tiene una rotación regular de cupos laborales.

Una de la sorpresa de estos días en Pergamino la dio un bar de Peatonal y Pueyrredón que público un aviso solicitando personal, con preferencia para aquellas personas que hayan tenido COVID-19.

“La búsqueda fue porque necesitábamos gente debido a que empieza la temporada fuerte. El aviso fue un poco raro debido a que la gente no lo entendió”, le explicó Luciano Clerc, uno de los propietarios de Amelié.

“Nos pasó hace unos días atrás. Llegaron dos chicas y un chico en el momento en que estaba yo y me pidieron si podían dejar un curriculum, lo cual le respondo que sí. Uno de ellos me cuenta que tuvo COVID-19, lo cual le respondó que no había problema. El chico me dice que en muchos lados no le tomaban el curriculum por manifestar haber contraído la enfermedad. Por eso, el anuncio fue con prioridad para quienes hayan tenido coronavirus”.

Clerc afirmó que “la gente, aunque no toda, lo tomó mal debido a que siempre está esperando algo para criticar”.

El cuestionamiento de la gente fue en aumento debido a la publicación que el bar hizo en las redes sociales. “Nos tildaron de desubicados y muchas cosas más”, señaló el empresario.

“El fondo de la cuestión fue ese: poner como prioridad a quienes hayan contraído el virus ya que nos pasó que los tres chicos que habían tenido coronavirus iban con miedo a llevar un curriculum, algo irrisorio”, remarcó Clerc.

El anuncio fue posteado aproximadamente a las 15:00 hs. y en menos de 4 horas de su publicación decidieron eliminarlo porque recibieron más de 400 pedidos de trabajo. “Ya tomamos a las dos personas que necesitamos”, confirmó uno de los dueños del local, quien que “lo pusimos de esa forma por los casos que viví ya que los chicos tenían miedo. Me paso de sentirlo en carne propia”.