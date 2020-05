Poda: GUARDANDO LAS TIJERAS…

La Subsecretaría de Espacios Verdes y Control de Plagas de la Municipalidad de Nueve de Julio, comunica que está prohibida la poda o extracción de los árboles ubicados sobre la vereda, sin autorización.

Jueves 28 de mayo de 2020.

La protección, preservación, estudio y desarrollo del arbolado público está regulado por la Ordenanza Municipal Nº 2680 que establece las obligaciones del municipio y de los vecinos en general para el cumplimiento de los objetivos explicitados en dicha ordenanza.

El Artículo 12º expresa: “A los fines de preservar las especies vegetales (árboles, arbustos florales, herbáceos, césped, etc.) queda prohibido: a) Extraerlos en forma definitiva o con fines de traslado, b) todo tipo de lesión a la anatomía (Incisiones, agujeros, descortezamiento, pinturas, extracción flores o frutos, cortes, etc.) o a la filosofía vegetal, que afecte en forma directa e indirecta su normal crecimiento y desarrollo”.

Asimismo, el artículo 17 establece que “la poda y extracciones son objeto de autorización por parte del municipio a los vecinos que así lo soliciten, siempre y cuando las causas que originan el pedido sean avaladas por la Subsecretaría de Espacios Verdes y Control de Plagas. Queda terminantemente prohibido realizar cualquier intervención sobre el arbolado urbano que no cuente con la autorización correspondiente”.

Toda transgresión a la presente Ordenanza será considerada previamente por la autoridad de aplicación, quien se atenderá a lo establecido en el Código de Faltas de la Municipalidad.

Asimismo, se recuerda que los proyectos de obras deberán amoldarse a la ubicación de los árboles preexistentes en las aceras; salvo excepciones donde se conste que es imposible la realización de la obra sin la extracción del árbol.

Las consultas y autorizaciones de extracción, poda y reposición serán atendidas en la oficina de la Subsecretaría de Espacios Verdes y Control de Plagas, sita en el Palacio Municipal.