PETRECCA DIÓ NEGATIVO AL TEST DE CORONAVIRUS

Pablo Petrecca realizó el anuncio del resultado a través de las redes sociales.

Miércoles, 22 de abril de 2020.

«Hace instantes me informaron que el resultado del test de COVID-19 que me realizaron esta mañana, gracias a Dios, dio negativo. Agradezco los mensajes de aliento y preocupación que me enviaron. Ni bien me recupere de este estado gripal podré retomar la agenda de trabajo prevista”.

De este modo, el intendente Pablo Petrecca dio a conocer el resultado de la evaluación a la que fue sometido hoy a la mañana.

Además, manifestó que: “Quiero agradecer también la excelente atención del personal de La Pequeña Familia, del laboratorio del HIGA y del CIBA que fueron parte del proceso realizado, tal como lo indica el protocolo”.

Fuente: La Verdad de Junín