“PET PLAYLISTS” PARA VOS Y TU MASCOTA

Una lista de reproducción para vos y tu mascota basada en la música que amás.

Viernes, 17 de enero de 2020.

Spotify está lanzando hoy un nuevo generador de playlists que promete crear una lista de reproducción que tanto vos como tu mascota van a disfrutar; ya sea que tengas un hámster, una iguana, un pájaro, un perro o un gato.

La plataforma de música vía streaming creó el sitio web “Pet Playlist” donde podés elegir entre cinco opciones de mascotas (las nombradas arriba) y una variedad de rasgos de personalidad, como ser enérgico o relajado, tímido o amigable, apático o curios; para finar el algoritmo.

Por último, escribís el nombre y si así lo deseás, una foto. ¡Listo! La playlist que me hizo Spotify para escuchar con mi gato Sherlock incluye desde Two Door Cinema Club y The Kooks hasta cosas que me son totalmente nuevas como 1915, Vita Set y Declan McKenna, aunque todavía no tuve oportunidad de probar si Sherlock aprueba esta lista.

“Si bien la música para mascotas no es una ciencia exacta, consultamos con expertos en la industria de las mascotas para obtener la mejor aproximación de lo que podría funcionar mejor para nuestros animales”, se lee en las preguntas frecuentes.

¿Por qué no se incluyen peces dorados, tarántulas o serpientes? Porque no tienen orejas.