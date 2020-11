Patricios celebra su acceso

Tras la inauguración oficial, desarrollada el día viernes, la comunidad de Patricios y sus autoridades celebran el logro del contar con un acceso mejorado y estabilizado, y así lo han manifestado en las redes sociales.

Sábado 14 de noviembre de 2020.

Fueron muchos los patricenses que manifestaron su satisfación por la inauguración del acceso, tras 48 años de espera; y las redes sociales se llenaron de posteos y comentarios destacando este logro.

Tal es el caso de lo expresado por el Delegado Municipal de la localidad, Carlos Guiotto, que compartimos a continuación:

En el día de hoy quedó inaugurado el acceso mejorado y estabilizado 6 km de Patricios, cuantas emociones y recuerdos trae todo esto, pensar que a tan solo 5 días o sea un 18 de noviembre de 1972 se realizó el primer pedido por el acceso de patricios, cuántos años, cuánta gente, cuánta lucha por poder tener una salida del pueblo un día de lluvia, o inundación, de grandes huellas o camino cortado, el preguntarse por cual se sale mejor? Que camino agarro?…..a el que nunca lo vivió no lo va a entender…claro está que no es un pavimento…claro está que puedan criticarlo, pero contar con este tipo de accesos para una localidad como la nuestra no tiene precio….

Ahora hay que cuidarlo y mantenerlo…agradecer las gestiones municipales gracias Mariano y equipo….gracias a las gestiones provinciales…gracias Canteras Piatti… gracias Vialidad Provincial…Vialidad Rural y Urbana 9 de julio…y a todo esto el agradecimiento a los empleados que llevaron adelante esta tarea poniendo todo de sí…dando lo mejor en cada detalle, con los que vengo trabajando de hace casi año y medio, y día a día demuestran el compromiso para hacer lo mejor y demostrar su profesionalismo. aplausos para ustedes muchachos.

Gracias vecinos por acompañarnos en este proceso felicitaciones pueblo de Patricios….