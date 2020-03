Paro agropecuario: “FUIMOS EMPUJADOS”

La Sociedad Rural de 9 de Julio, CONINAGRO Filial 9 de Julio y SRA Delegación 9 de Julio emitieron un comunicado de prensa respecto del paro del sector agropecuario que se extiende entre las jornadas de hoy y el jueves, en el que afirman que el mismo “fue lamentablemente empujado a tomar esta medida por un dialogo con autoridades intransigentes”.

Lunes 9 de marzo de 2020.

EL COMUNICADO

-El aumento del 10 % en las retenciones, pasando del 30 al 33 % fue tomado en el peor de los escenarios;

sequia instalada, baja de precios internacionales, negociación de la deuda del país, dejando a muchos

productores sin rentabilidad y en algunos casos no recuperando lo invertido para encarar la próxima

campaña.

– Si bien anunciaron un plan de compensaciones, éstas no fueron volcadas en el Boletín Oficial ni en las

medidas administrativas de Afip; con el agravante que en los antecedentes cercanos quedaron muchas

compensaciones sin cancelar por 700 millones de pesos.

-Se habla de aporte solidario, pero siempre buscando en el mismo bolsillo, bajando jubilaciones,

salarios. Y, ¿El ajuste de los gastos de la política, para cuándo?

-¿Porqué al sector más eficiente se lo castiga? No será que se necesita un supuesto adversario, para ser

señalado en el futuro como el responsable del fracaso de la actual falta de políticas económicas.

– Con el aumento de las retenciones bajará el nivel tecnológico de la próxima campaña y la inversión

en equipos, fertilizantes y semillas de punta.

– Si el productor es esquilmado con impuestos, la plata de la renta de la producción se va de nuestras

ciudades y de todo el interior productivo, al Gobierno Nacional.

– Todos nuestros países vecinos Uruguay, Brasil, Paraguay, no tienen retenciones agropecuarias y por

eso sus producciones no paran de crecer. En Argentina desde el año 2002 el sector lleva aportado

170.000 millones de dólares hasta la fecha, y sin embargo lo que creció es el porcentaje de pobres,

llegando a un 40 % obsceno.

Sociedad Rural de 9 de Julio

CONINAGRO Filial 9 de Julio

SRA Delegación 9 de Julio