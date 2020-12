Para Berni “hay que bajar la edad de imputabilidad”

Para Berni, “No hay ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad” – “La actual es una ley excelente si estuviéramos en Suiza”, consideró el Ministro de Seguridad bonaerense.

Miércoles 9 de diciembre de 2020.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que “en la Argentina de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad”, y volvió a cruzar a su par de Nación, Sabina Frederic, a quien acusó de “hablar porque no tiene ninguna responsabilidad territorial”.

“En un país en el que las instituciones funcionan no se debería bajar la edad de imputabilidad. Evidentemente, no somos un país normal. En la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos, como son hoy las penitenciarías”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y amplió: “Uno de los problemas que tenemos es que no hay una Ley Penal Juvenil. La actual es una ley excelente si estuviéramos en Suiza”.

Asimismo, salió al cruce de su par nacional al señalar que “la diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio”. Y amplió: “La ministra de Seguridad, como no tiene territorio que cuidar, se puede dar el lujo de decir a veces cosas que a muchos de nosotros nos cuesta entender”.