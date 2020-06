Palacios instala el nuevo espacio de Lousteau

“El espacio surge ante la necesidad de tener un radicalismo más fuerte”, afirmó el dirigente de Nueve de Julio, Ignacio Palacios, máximo referente en la región.

Martes 2 de junio de 2020.

Evolución Radical, sector que lidera el senado nacional Martín Lousteau, busca posicionarse como una alternativa dentro de la UCR en la provincia de Buenos Aires.

Es por eso que en paralelo al lanzamiento del espacio en territorio bonaerense, en la cuarta sección comenzaron a moverse las primeras fichas de un frente que tiene en la región como referente al dirigente de Nueve de Julio, Ignacio Palacios.

“El espacio surge ante la necesidad de tener un radicalismo más fuerte. Si bien en la provincia ha crecido cuantitativamente la UCR, esto se debió a la alianza de Juntos por el Cambio y no a una estrategia de partido. En esa estrategia se puede haber crecido en algunos lugares, pero estuvo en detrimento de muchos radicales que no pudieron competir y no tuvieron reglas clara para ser alternativa”, afirmó Palacios en diálogo con Cuarto Político.

Según explicó, el espacio que potencia la figura de Martín Lousteau, tiene referentes en los distritos de Alberti, Bragado, Chivilcoy, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Junín, Trenque Lauquen, General Arenales, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Pinto, Carlos Tejedor y General Villegas. Y agregó que “nos estamos constituyendo; esto comenzó hace 10 días y a partir de ahí muchos radicales me están llamando para ser parte”.

“Ante la falta de discusión política y lo que queremos representar, de tener un partido que tenga una idea clara en los 135 distritos, y que no nos llamemos radicales sólo por la historia, surge Evolución”, amplió el dirigente de nueve de Julio, quien resaltó que lo que los motiva es “la idea de Martín Lousteau de construir su espacio propio. Hoy lo que han hecho en Capital Federal, que es el reflejo de evolución. Un radicalismo fuerte, que dio las discusiones dentro de Juntos por el Cambio, que fue a las PASO, que marcó la cancha y la agenda. Ante eso, es la necesidad de hacer pie en la provincia”.

