“Oportunismo político en el peor momento de la pandemia”

Los Bloques de Unidad Ciudadana, Frente de Todos y Frente Renovador, dejaron duras críticas en un comunicado de prensa hacia sus pares de Juntos por el Cambio.

Miércoles 3 de septiembre de 2020.

El Bloque de Juntos por el Cambio de 9 de Julio, emitió un comunicado manifestando preocupación ante la falta de insumos en toda la región para analizar los estudios de Covid 19. La situación es preocupante y no ignoramos que estamos transitando una realidad extraordinaria que ha puesto en jaque a los mejores sistemas de salud del mundo, y que nuestro Gobierno ha ido generando las políticas públicas necesarias para atender la peor Pandemia arribada a nuestra Patria, y la heredada en materia sanitaria y socioeconómica.

Creemos lamentable el oportunismo político del comunicado donde dicen que “La salud pública debe ser prioridad en momentos tan difíciles”, y afirman que “el grado de abandono y la falta de gestión es total”.

Quienes durante 4 años nos dejaron sin Ministerio de Salud hoy se preocupan por la situación sanitaria.

Desde Abril la actual Dirección ha tenido que empezar a reconstruir el abandono en que quedó nuestro Hospital. Vaciado de insumos, medicamentos, personal y profesionales.

Hasta la fecha se han recibido 5 envíos con insumos hospitalarios para la atención de la pandemia: 4 Respiradores, 1 Ecógrafo, 19 Camas Cuidados Generales, 9000 elementos Biosegurida (barbijos N95, kit de camisolines, cofias, máscaras, etc.), 30 Camas c/ Colchones y Porta Suero, Protectores Oculares, Barbijos Quirúrgicos, Hisopos Dracon, Termómetros Infrarrojos, Monitores Multiparamétricos, Set Bombas Infusión, Guantes Examinación.

Contratación de: 11 Enfermerxs, 11 Mucamxs, 4 Camillerxs, 4 Administrativxs, 2 Personal Mantenimiento, 2 Terapistas, 2 Psiquiatras Adultos, 1 Psiquiatra Infanto Juvenil, 1 Otorrinolaringologa, 1 Urólogo, 1 Nutricionista, 1 Nefrólogo, 1 Odontólogo, restando incorporarse 1 cardiólogo y 1 odontóloga infantil.

Sabemos que no es suficiente, que falta mucho, pero estamos convencidos que la Salud Pública es una prioridad SIEMPRE.

Son época en que debemos dejar de lado las diferencias ideológicas que dividen a la sociedad y generar acciones que lleven tranquilidad a los y las Nuevejulienses.

Bloques de Concejales de Unidad Ciudadana, Frente de Todos y Frente Renovador.