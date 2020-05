OMIC INFORMA SOBRE EL USO DE TARJETA DE DEBITO

Sábado, 9 de mayo de 2020.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de Julio recuerda que, todos los comercios deben aceptar el pago con tarjeta de débito y NO pueden cobrarte recargos ni hacer diferencia de precios entre efectivo, débito o crédito en un solo pago. Podrás usar la tarjeta de débito, siempre que las compras que realices superen el monto de $ 100. Si el comercio acepta el pago por medio de código QR, no está obligado a aceptar el pago con tarjeta de débito.

Si un comercio no tiene Posnet, no acepta abonos con débito, ofrece un descuento por pagar en efectivo o no te entrega factura, está incumpliendo la ley (Ley N° 27.253 Articulo 10).

Podes denunciar esa situación en la web de la AFIP: https://www.afip.gob.ar/debito/compradores.asp

Recordá que si tenés una consulta o reclamo, podés escribir aL correo electrónico [email protected], debido a que la Oficina permanece cerrada durante la Emergencia Sanitaria.

El Artículo 10. Ley 27.253 expresa: