OJO CON CHOCAR EN CUARENTENA!!

Agentes de seguros advierten que no correría la cobertura si se circula sin autorización.

Sábado 28 de marzo de 2020.

La Superintendencia de Seguros de la Nación comunicó oficialmente que la cobertura de automotores cuando el conductor circula sin la autorización correspondiente en el marco de las restricciones vigentes es plena, ya que el Gobierno Nacional no sacó ninguna disposición en contrario.

Por su parte, algunas compañías han manifestado que las coberturas siguen vigentes, pero “hay que tener en claro que –a mi entender- hoy circular sin el cumplimiento de las normas dispuestas es cometer un delito penado por el DNU de la Presidencia de la Nación” señaló Daniel González, asesor de seguros de dilatada trayectoria.

“Podría ocurrir que alguna compañía de seguros si tiene un siniestro de alguna persona en esas condiciones lo rechace, no así de aquellos que están debidamente autorizados. Esto fundamenta la decisión de no salir a la calle y menos a manejar un vehículo, ya que situaciones particulares como lo son proveerse de alimentos en algún lugar cercano, no es necesario que utilice el vehículo”.

Las pólizas de seguir tienen características particulares insertas en los detalles que conllevan cada una. “Esta situación por la que atraviesa el país y el mundo no está detallada porque a nadie se le ocurrió que nunca podía suceder”. Seguramente, si se producen siniestros e involucran a vehículos y personas en estas circunstancias “va a haber planteos legales”.

González ejemplificó que “si hoy no se puede circular en contramano o bajo los efectos del alcohol, violar un DNU es tan delito como los demás”.

El panorama que se plantea para los conductores de automóviles es extensivo a los de otros vehículos, como las motos. Los alcances de las consecuencias serán similares.